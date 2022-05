Avanza el juicio del juez Mingarini

Avanza en la ciudad de Santa Fe, el juicio de destitución del juez Rodolfo Mingarini, quien es investigado, entre otras causas, porque liberó a un imputado por abuso sexual con el argumento de que usó preservativo para cometer el delito. El juicio dio inicio el martes último en los Tribunales provinciales.



DESDE RAFAELA

En ese marco, distintas instituciones, entre ellas Rafaela por Verdad y Justicia -organización que viene bregando en la ciudad en contra de las víctimas de falsas denuncias y de la justicia "ideologizada por las leyes de género"-, convocan a una marcha que se realizará el próximo lunes 9 de mayo en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, a partir de las 9.00, "en apoyo del juez Rodolfo Mingarini, y en contra de las denuncias falsas. Basta de causas armadas. Santa Fe dice basta", expresaron desde la institución a través de una gacetilla de prensa.

Cabe agregar que las otras organizaciones provinciales a favor de esta iniciativa son: "Ni uno Menos" - Profesionales Víctimas de Denuncias falsas - Padres y Abuelos PAYAB - SOS Hombres - Docentes y Profesores autoconvocados- Rosario Feliz - Proyecto Ley Alejo - Ciudadanos independientes por la Salud y la Justicia".

En la gacetilla recibida estas organizaciones expresaron: "Decimos que al Juez Mingarini, no se lo toca. Actuó como debe hacerlo un Juez de verdad respetando la Constitución, las Leyes y el sentido común". Y agregaron: "Basta de justicia ideologizada. Basta de aprietes a jueces, para disciplinar al resto del Poder Judicial. No aceptamos la imposición del procurador Barraguirre, de aplicar perspectiva de género a la Justicia. La Justicia debe ser imparcial, sino, no lo es", señalaron.

Concluyeron: "la perspectiva de género destruye hombres, mujeres y niños, destruye la familia y obedece a programas internacionales armados por los poderosos del planeta, cuya finalidad es destruir la familia y adaptarla a la “Agenda 2030". Sin Justicia no hay Democracia. No hay peor violación que condenar a un inocente", remarcaron.



EL JUICIO

El martes último, la Procuración de la Corte santafesina pidió el juicio de destitución para Rodolfo Mingarini por su "forma de razonar, expresarse y decidir" en procesos seguidos por la vulneración de derechos de mujeres, tras ser denunciado, además, por varias diputadas provinciales.

El juez de Santa Fe que es investigado, entre otras causas, porque liberó a un imputado por abuso sexual con el argumento de que usó preservativo para cometer el delito, se trata del juez Rodolfo Mingarini, cuyo caso se conoció en septiembre del año pasado cuando fue suspendido en sus funciones porque había liberado con restricciones al imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo.

El fallo fue revocado por su colega, el magistrado rafaelino Fernando Gentile Bersano, de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, por lo que el acusado fue encarcelado en julio y ahora aguarda el juicio oral en cuyo marco la Fiscalía pedirá 12 años de prisión.

El juez está suspendido desde septiembre -por lo que cobra la mitad de su salario-, y está siendo juzgado por un tribunal que componen los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador provincial Armando Traferri y representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista.