Bodoira: “Voy a ser candidato nuevamente”

Delvis Bodoira, de militancia justicialista y pasado como funcionario municipal durante algunas gestiones, se alejó del partido y sorprendió cuando el año anterior se sumó a Vida y Familia y con poco tiempo de campaña estuvo muy cerca de ingresar al Cuerpo legislativo.

Entonado por la buena elección, pero también por el crecimiento de la fuerza que integra a nivel provincial, el abogado y docente universitario ya trabaja en el armado local para meterse otra vez en carrera.

“Seguimos participando y recorriendo los barrios, de manera silenciosa, trabajando porque la ciudadanía nos dio un voto importante de confianza” comenzó diciendo en una nota en el programa Arena Política de Radio Rafaela.

“Con mi equipo -continuó- todas las semanas vamos a un barrio a tomar contacto directo con los vecinos y las comisiones vecinales. Generalmente, nos acercan pedidos y reclamos, que luego los pasamos por nota tanto al Ejecutivo como al Legislativo para empujar y acompañar esas inquietudes. La gente sabe que al no ganar no somos los que cortamos el bacalao, pero confía en nosotros para tener una respuesta”.

Sobre el encuentro, foto incluida, que referentes de Vida y Familia tuvieron con Javier Milei, titular a nivel nacional de La Libertad Avanza, Bodoira destacó que en realidad hace bastante se viene conversando con él y apuntó que esa foto “no fue casual y habla muy bien de nuestro espacio. Milei es el hombre del momento y es impresionante el seguimiento que tiene por parte de los jóvenes”.





CHARLAMOS CON TODOS

De todas maneras, dejó en claro que a pesar “de las plenas coincidencias que tenemos con él, sobre la defensa de los valores, de la vida y de la libertad, no hay que olvidar que estamos en un momento en el que se están perfilando los reordenamientos y ya mirando al 2023. Igual esta todavía es una instancia de gestación, se charla con las distintas alternativas que se están barajando. Está el Frente de Frentes que se quiere armar, nos están pidiendo para juntarnos, aún tenemos una serie de reuniones pendientes, pero se concretó con Milei y se avanzó positivamente por lo que me dijo el Diputado Juan Argañaraz.

Sobre el mensaje anti política del líder “libertario” y si este discurso puede afectarlo en sus chances electorales, Bodoira aclaró que cuando Milei habla de “casta” se refiere “a la política tradicional”. “Entiendo que los partidos tradicionales tienen que hacer un mea culpa porque no es casualidad que todos los jóvenes se estén volcando a Javier, que muchos piensan que es exagerado por las cosas que dice. A propósito de esto, una señora me dijo el otro día: ‘con los cuerdos no nos fue tan bien’ (risas).

“En este momento estamos charlando con todos los sectores porque todavía no sabemos cómo se va a armar el ajedrez electoral y después lo local termina condicionado por lo provincial y lo nacional. Cuando se comiencen a alinear las cabezas de arriba se va a ir dando un ordenamiento lógico. Hoy, es muy prematuro decir que nosotros vamos con esta o aquella línea o descartamos otro”, comentó.

Y con toda convicción indicó: “nosotros tenemos vocación política y eso es lo que nos mueve y vamos a seguir trabajando motivados además porque hemos tenido una buena respuesta electoral. Hemos sacado prácticamente la misma cantidad de votos (5.206) que partidos centenarios (se refiere al PDP que junto con el socialismo que cosechó 5.649, en la general pasada) y eso nos obliga a seguir participando”.





DEBEN TOMAR NOTA

Y en ese sentido, adelantó: vamos a ver quienes son los candidatos que se perfilan así que seguiremos hablando con todos y cerca del momento de las definiciones optaremos por lo que creamos es lo que más representa a la ciudadanía. Y la decisión no la van a tomar dos o tres dirigentes que nos toca ser las caras visibles sino que lo haremos con todos los equipos que nos acompañaron. Obviamente, que es innegociable que tenga como banderas la defensa de la vida y la familia”.

“Si, por supuesto” respondió con absoluta convicción cuando lo consultaron si sería candidato nuevamente en 2023, pero nada aseguró sobre la posibilidad de un acuerdo con otras fuerzas locales. “Respecto de la oposición nos han llamado y estamos por concretar un encuentro (en referencia al sector que comanda el radical de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti, de quien confirmó que recibió un llamado), pero, como te dije antes, nosotros vamos a escuchar a todos.

Finalmente, opinó sobre la gestión de Gobierno local y manifestó que “hubo un llamado de atención al oficialismo con las elecciones vecinales y, como decía mi abuela, para muestra basta un botón. Creo que las declaraciones del anterior presidente de la Federación de Vecinales no tienen que ser tomadas a mal si no escuchadas. Ha dicho muchas verdades Javier Grande y creo que el oficialismo debe tomar nota porque como dijo, con las grandes obras estamos todos de acuerdo, y estamos en el período más importante de obra pública en la ciudad, es innegable, pero la gente de los barrios necesita que le saquen un árbol que con las raíces te rompe la vereda, el caño roto, el foco del alumbrado.