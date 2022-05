Continúa en aumento el déficit comercial con Brasil

El intercambio comercial entre la Argentina y el Brasil aumentó 33% interanual en abril último, pero el saldo para la Argentina arrojó un fuerte déficit, por cuarto mes consecutivo. En abril, el flujo entre ambos países alcanzó los US$ 2.288 millones, la cifra más alta para ese mes de los últimos cuatro años, mientras que el saldo comercial fue negativo para la Argentina en U$S 230 millones, un 220,4% más que en 2021.

Analistas estiman que el mayor déficit para la Argentina se va a consolidar en los próximos meses, ya que en el primer cuatrimestre de 2022 trepó a más de US$ 840 millones.

En tanto, si la comparación del intercambio de abril se realiza con el mismo mes de 2020 -en plena cuarentena por la pandemia- la mejora en los términos de intercambio trepó al 124%, según informes de la consultora Abeceb y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En cuanto a las importaciones, las compras a Brasil aumentaron 40%, a un ritmo mucho mayor que el de marzo, cuando subieron 10% y llegaron a US$ 1.259 millones. Dentro de los productos con mayor participación en el total importado se destacan los incrementos de vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales (+115,9%), papel y cartón (+101,5%) y partes y accesorios para vehículos automotores (+53,2%).

En este último caso, el aumento "no solo se explica porque son insumos necesarios para la producción nacional, sino porque que además parecería consolidarse algo que sucedió durante el primer trimestre: la compra de autopartes proveniente de otros destinos disminuyó, mientras que Brasil fue el único país que mostró una variación positiva", evaluó abeceb.

Por su parte, las exportaciones mostraron en abril una suba de 25%, para alcanzar los US$ 1.029 millones. En su composición, al igual que en el caso de las importaciones, todos los productos con mayor participación en el total evidenciaron un crecimiento interanual: vehículos de pasajeros (+134,5%), polímeros de etileno en formas primarias (+113,5%), motores de pistones y sus partes (+20,7%), trigo y centeno sin moler (+14,3%) y vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales (+12,4%).

Brasil es, por lejos, el principal destino de exportación de los vehículos fabricados en la Argentina. Durante el primer cuatrimestre del año, las importaciones acumularon US$ 4.437 millones (+27% en relación con el mismo período de 2021), mientras que las exportaciones alcanzaron los US$ 3.590 (+4% versus igual periodo).

Así, el saldo bilateral acumulado entre enero y abril fue negativo para la Argentina en US$ 847 millones. En línea con lo observado en el primer cuatrimestre, se espera que la tendencia de la balanza comercial bilateral a mayor déficit se consolide, según Abeceb.

Así, con importaciones que seguirán creciendo por encima de las exportaciones, se estima que el déficit comercial rondará los US$ 2.200 millones en 2022. De este modo, se revertirá la situación extraordinaria de superávit verificada en 2021 (+US$ 66 millones) y 2019 (+US$ 859 millones) y el retorno a una "cuasi normalidad histórica de un balance deficitario entre ambas economías", indicó esa consultora.

Y advirtió que "no hay que perder de vista que el déficit bilateral para Argentina sería aún mayor de no ser por las crecientes restricciones a las importaciones y el buen desempeño que está mostrando el sector automotriz (en particular, las perspectivas favorables de algunos productos de peso, como las pick ups, menos sensibles al ciclo económico brasilero y más vinculadas a la tracción de sectores como el agropecuario)".

En este marco, el informe de la CAC resaltó que la Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de Estados Unidos (U$S 4359 millones), China (U$S 3983 millones) y Alemania (U$S 1047 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9239 millones) y Estados Unidos (U$S 2902 millones). (NA)