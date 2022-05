Film póstumo de Pino Solanas

La organización del septuagésimo quinto Festival Internacional de Cine de Cannes, que se desarrollará entre el 17 y el 28 de mayo, anunció la programación de la sección Cannes Classics, que incluirá Tres en la deriva del acto creativo del director argentino Fernando “Pino” Solanas.

Además, se verán en ese apartado La Maman et la putain de Jean Eustache, Pratidwandi de Satyajit Ray, Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly y Stanley Donen, Sciuscià de Vittorio de Sica, Thamp de Aravindan Govindan, The Trial de Orson Welles, anunció funcinema.com.ar

También se anunciaron If I Were a Spy… de Bertrand Blier, Poil de Carotte de Julien Duvivier, The Last Waltz de Marti Scorsese, Itim de Mike De Leon, Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha, Sedmikrásky de Vera Chytilová, Viva la muerte de Fernando Arrabal.

La sección también incluirá los documentales Joanne Woodward and Paul Newman de Ethan Hawke, The Last Movie Stars de Ethan Hawke, Romy, A Free Woman de Lucie Cariès, Jane Campion, Cinema Woman de Julie Bertuccelli, Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid de Patrick Jeudy.

Además Patrick Dewaere, mon héros de Alexandre Moix, Hommage d’une fille à son père de Fatou Cissé, L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière de José Luis Lopez-Linares y la citada Tres en la deriva del acto creativo de Fernando Solanas.