Otro viernes con inauguraciones y música

Desde el Municipio local se puso de relieve que el pasado viernes 6 de mayo, el Complejo Cultural del Viejo Mercado fue visitado por una gran cantidad de público que se acercó a disfrutar de una noche con interesantes propuestas.

En primer lugar, junto al Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", se inauguraron dos muestras temporarias.

La primera de ellas, en el corredor principal, es una muestra instalativa de grandes dimensiones denominada "Somos hijos del azar", del artista santafesino César Núñez, quien formó parte de la última edición de la Bienal Nacional "Premio Ciudad de Rafaela" realizada en 2021.

En esta oportunidad Núñez vuelve a exhibir su trabajo en Rafaela, con esta exposición curada por el artista visual y fotógrafo Gabriel Valansi (Buenos Aires) y con texto de Marcelo Pelissier (Buenos Aires), artista visual, escritor, curador independiente y coordinador de clínicas de arte contemporáneo.

La muestra gira en torno de la fascinación y la angustia que genera la pregunta acerca de nuestro lugar en el cosmos. El artista trabaja con un material desarrollado por la NASA en 1964 y conocido como "manta térmica" cuya función original fue la de proteger sus dispositivos espaciales contra la radiación.

La producción de Núñez a lo largo del tiempo, ha estado atravesada por lo astronómico, lo gravitacional y la observación del espacio exterior, interés que lo ha llevado a trabajar, actualmente, en proyectos de investigación y creación que articulan arte y ciencia en varios observatorios astronómicos.



El aroma del tiempo. Obras del patrimonio del MMAUP

En la sala III del CCVM, quedó habilitada una muestra curada por la Licenciada en Artes Gabriela Guibert, donde se exhiben obras del patrimonio del Museo Municipal de Artes "Dr. Urbano Poggi", bajo el título "El aroma del tiempo".

La exposición está conformada por once obras realizadas en diferentes técnicas pictóricas, objetos y video.

"El punto de partida -dijo Gabriela-, fue estar leyendo en ese momento en que me llega la propuesta 'El aroma del tiempo' de Byung-Chul Han y entender que ahí hay una potencia enorme a la hora de pensar esos tiempos que propone el arte, esos tiempos donde algo se suspende y donde nos están invitando a otro tipo de duración para tocar las cosas. Hay algo también sinestésico -continúa Guibert- en la necesidad de esos intervalos, en donde algo de la sensibilidad, de la hiperestesia, de la apertura de los sentidos, se hace posible por esa pausa".

"Son todas obras que de algún modo, traen algo de olor a tiempos que no están pero que todavía 'superviven', como diría Didi-Huberman. Entonces me interesó trabajar esa suspensión de los tiempos, donde una nueva sensibilidad un nuevo modo de sentir irrumpe -concluye la curadora-."

Ambas muestras se podrán recorrer de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y los domingos de 17:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.



Suena Complejo

Posteriormente, se desarrolló la tercera fecha del ciclo musical "Suena Complejo", con la presentación de dos propuestas lideradas por artistas femeninas de la música local y rosarina.

En esta tercera edición del ciclo se presentaron el dúo integrado por Maria Carolina Ciani (Rosario) y Sofía López (Rafaela) y Equinox, trío integrado por Verónica Reinero, Guillermina Scalengue y Manuel Maldonado.

El espacio estuvo ambientado con mesas y sillas para disfrutar del espectáculo musical, acompañado del servicio de cantina a cargo de El Mercadito del Ceibo.

El viernes 13 de mayo, será el cierre del ciclo con las actuaciones de Maxi Eschbach y Bruno Galloni, BQV, y el dúo Tosello/Duverne.