Reconocimiento a Nicolás Chiaraviglio

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera desde el área prensa del Cuerpo Legislativo local se difundió un parte de prensa relativo a una significativa ceremonia y cuyo contenido reproducimos a continuación.

El Concejo Municipal recibió en sus instalaciones al deportista Nicolás Chiaraviglio, luego de su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, desarrollados en Rosario.

El Cuerpo Legislativo entregó al joven la Declaración de Interés Deportivo y Ciudadano, por haber sido designado por el Comité Olímpico Argentino como portador del pabellón patrio en la ceremonia inaugural de la competencia.

Además, el sunchalense obtuvo la medalla de plata como integrante del equipo nacional de básquet 3x3.

“El viernes antes de viajar llegó lo de la bandera y la verdad no me lo esperaba, pero me puse muy contento. No muchos chicos tienen esta oportunidad y agradezco el apoyo que me brindaron. Uno está muy concentrado en el torneo, en prepararse, y estas pequeñas cosas se sienten mucho, te motivan para seguir jugando”, afirmó Nicolás luego de recibir el reconocimiento aprobado.

Por su parte, los integrantes del Cuerpo Legislativo destacaron la importancia y el orgullo que genera para Sunchales su presente como joven deportista.

“Más allá del orgullo y del buen resultado en la competencia, lo importante es la experiencia adquirida y la relevancia para nuestra comunidad. Aquí también hay que remarcar el acompañamiento familiar, que se suma al compromiso de Nicolás para que todo sea virtuoso”, expresó el edil Horacio Bertoglio, autor del proyecto de Declaración junto a la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto, aprobado luego por el Concejo en pleno.