Turismo Pista: un buen inicio para Gauchat y Costamagna

Se cumplimentó este viernes la primera sesión clasificatoria del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, que es escenario de la cuarta fecha del certamen 2022. Máximo Gauchat fue el mejor rafaelino entre los representantes de la Clase 2, ubicándose tercero en la primera sesión clasificatoria, pero ahí nomás se ubicó el susanense José Luis Costamagna en la cuarta posición.

Cristian Garbiglia (Chevrolet Corsa) fue el más veloz con un registro de 1m41s363. El campeón 2020 relegó por 27 centésimas a Danilo Gil (Corsa) y por 47 a Gauchat (VW Up), mientras que Costamagna (VW Up) terminó cuarto a 538 milésimas. Luego se ubicaron Franco Fauret (VW Up), Mariano Sala (Chevrolet Corsa), Santiago Tambucci (Chevrolet Celta), Matías Quaglia (Chevrolet Celta), Alejo Cravero (VW Up) y Nicolás Herrera (VW Up). Respecto a los demás rafaelinos participantes, Cristian Vaira (VW Up) se ubicó 20º a 1s529 de Garbiglia; Ricardo Saracco (VW Up) 26º a 1s 942 del más veloz y Maximiliano Andreis (VW Up) a 3s625.

La segunda clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista se pondrá en marcha este sábado a partir de las 9:50, mientras que las tres series se disputarán desde las 14.40, 15.10 y 15.40.