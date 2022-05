Los juveniles de BH repartieron puntos

Por la tercera fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, la BH visitó a Peñarol de Córdoba. El Lobo sumó una victoria, un empate y una derrota.

En la tarde del miércoles, Ben Hur disputó una nueva jornada de la Zona Nº 3 del certamen regional. Tras dos fechas en condición de local, fue el estreno jugando como visitante enfrentando al mencionado elenco cordobés. En primer turno fue victoria en Sub 13, luego fue derrota en Sub 15, y en el cierre de la jornada fue empate en Sub 17.

Este es el detalle estadístico: Sub 13: Peñarol de Córdoba 1 vs Ben Hur 3 (Ezequiel Toloza y Mateo Fernández -2-).

Sub 15: Peñarol de Córdoba 2 vs Ben Hur 0.

Sub 17: Peñarol de Córdoba 0 vs Ben Hur 0.

En la próxima fecha, el Lobo jugará en condición de local enfrentando a Atlético San Jorge. La jornada se disputará el miércoles 18 de mayo.