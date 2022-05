CRAR enfrenta de local a Tilcara

Este sábado se disputará la sexta fecha del torneo de Segunda División del Torneo Regional del Litoral, en la que CRAR será local frente a Tilcara de Paraná. Desde las 16, la escuadra dirigida por Quique López Durando, con el arbitraje de Carlos Perrone, buscará consolidar su pretensión de estar entre los primeros del certamen. Cabe acotar que la jornada del plantel superior arrancará a las 12.45 en pre-reserva y a las 14.15 será el encuentro de Reserva.

Tras el empate logrado en Venado Tuerto, el Verde buscará mantener su fortaleza en el predio de la Ruta 70 ante un rival que tiene un punto menos y también apunta a terminar entre los cuatro primeros.

La formación inicial del Círculo Rafaelino será con 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib, y 3 Jonatan Viotti; 4 Gian Allasino y 5 Mariano Ferrero (cap.); 6 Manuel Mandrille, 7 Ignacio Sapino y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo y 10 Martín Bocco; 11 Jerónimo Ribero, 12 Guillermo Brown, 13 Leonardo Sabellotti, 14 José Francone; 15 Santiago Kerstens.

Los demás encuentros: La Salle vs. Universitario de Santa Fe (Emilio Traverso); Alma Juniors vs. Los Caranchos (Fabián Prats); Logaritmo vs. Jockey de Venado Tuerto (Mauro Rivera).

Las posiciones están de la siguiente manera: Logaritmo es el puntero con 22 puntos; Jockey de Venado Tuerto tiene 21; CRAR y Los Caranchos 11; Tilcara 10; Universitario de Santa Fe y Alma Juniors 8; La Salle 4.



JUVENILES TAMBIÉN LOCALES

Este sábado se disputará la quinta fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles organizado por las Uniones Santafesina y Entrerriana. CRAR estará recibiendo la visita de Santa Fe Rugby Club.

Los horarios de los encuentros: M-15 y M-16 a las 11 hs. (árbitro residente y Darío Botta, respectivamente), mientras que el M-1, M-17 y M-19 (en las dos últimas dirigirán Gustavo Rostagno y Leopoldo Torres) jugarán desde las 12.30hs.

De esta manera, el predio de la Ruta 70 tendrá desde muy temprano una gran actividad en la previa al almuerzo por el 41 Aniversario del Club, previsto para el domingo.