Predio de la Flor: ¿Otra disputa política en puerta?

La manzana ubicada en la intersección de Bv. Roca y Ruta N° 34 parece que se encamina a quedar nuevamente en medio de un tironeo político, tal como ocurrió hace casi una década y media atrás, aunque las posturas de las fuerzas políticas (oficialismo y oposición) se invirtieron en la actualidad.



Si bien es cierto que las características y el destino del proyecto presentado en 2003 y el actual son distintos, lo llamativo es que el espacio político que en ese entonces se oponía cerradamente a cederlo y le había puesto un precio muy alto para entregarlo, hoy lo pretende sin cargo, aunque una parte se reserva para edificaciones necesarias para el Estado local mientras que la fuerza adversaria, aunque con distintas caras y composición de partidos, por el momento, no se muestra, en su conjunto, a favor de habilitar la donación.



Para que se entienda, vale recordar que el proyecto de Binner proponía la construcción de un Centro Cívico para albergar dependencias únicamente provinciales, en el marco de una política que impulsaba la descentralización y regionalización de su Gobierno.



Pasaron 14 años, el Gobernador de la Provincia es Perotti y su administración tiene la intención de levantar en el Predio de la Flor una estructura que sirva para trasladar al lugar todo el funcionamiento del Poder Judicial, el Concejo municipal y parte de las oficinas municipales, pero aún no existen precisiones sobre la superficie que le corresponderá a éstas últimas.



Precisamente, este interrogante es el que centralmente plantea la oposición y, antes de aprobar la donación, reclama saber si la contraprestación que recibirá el Estado rafaelino se corresponde con el precio que se le puso al terreno en el 2003, suponiendo que se mantiene a valores constantes. En ese tiempo se especulaba que se le había puesto una altísima valoración con la clara intención de no desprenderse de esos terrenos.





¿DOS PALOS VERDES?

El 9 de Julio de 2008, Hermes Binner, que hacía 8 meses había desalojado del gobierno de la provincia al Justicialismo luego de dos décadas en el poder, llegó a Rafaela para presidir el acto oficial por el Día de la Independencia, inaugurando lo que a partir de ahí se hizo una costumbre respetada por por todos los mandatarios que lo sucedieron.



En ese encuentro, el socialista sorprendió anunciando una batería de obras de envergadura para la ciudad, y entre las más importantes figuraron el acueducto, el nuevo hospital y el Centro Cívico. A este último, le dedicó el mayor esfuerzo por considerarlo clave en su proyecto político.



Fue, tal vez, a partir de ese momento que comenzaron las desavenencias entre la gestión local y la provincial, que luego estuvo plagada de desencuentros entre ambos mandatarios por sus diferencias e intereses.



Poco menos de un año después, sin que haya acuerdo entre las dos administraciones para la donación de los terrenos del Predio de la Flor, la administración del Frente Progresista Cívico y Social volvió a sorprender presentando el proyecto para desarrollar el Centro Cívico de Rafaela.



Fue el miércoles 04 de marzo de 2009, cuando Binner llegó a nuestra ciudad para mostrar la maqueta del edificio, pero desde el Gobierno de Omar Perotti se sostenía por todos los medios que no se había cedido el terreno, al no acordarse el monto que debía abonar la provincia.



Si bien nunca se conoció de manera oficial, trascendió que el precio se habría ubicado en los U$S 2.000.000, aunque también se habló de un monto cercano a los 900.000 dólares.



En un acto realizado en el teatro Lasserre, el 4 de marzo de 2009, el gobernador, Hermes Binner, acompañado por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; el intendente Omar Perotti y el autor del proyecto, arquitecto Mario Corea, mostraron la obra arquitectónica en escala que planificaba, en una reunión donde era evidente la incomodidad por la estrategia empleada para apurar la cesión del terreno.



El arquitecto Corea contó que concibió el proyecto entendiendo “a los edificios de gobierno como uno de los edificios en los que la ciudad se representa a sí misma. Y éste tenía que representar este lugar, esta sociedad nueva que está empezando a surgir en Santa Fe, con las nuevas regiones, donde la descentralización plantea que no haya una Casa Gris sino que haya, además de éste, uno en cada nodo”, y algunos ceños fruncidos de los representantes locales pusieron en evidencia el descontento.



Por su parte, luego de destacar la importancia de la obra para la ciudad, Perotti fue enfático al apuntar que todavía quedan detalles para cerrar la cesión del predio elegido por la provincia para el edificio del centro cívico, pero se sigue negociando.





NUEVO PROYECTO

Con el paso del tiempo, la puja por el Predio de la Flor se fue enfriando hasta desvanecerse y solo aparecía cuando al final de cada año el Concejo trató el Presupuesto municipal para el ejercicio venidero, donde apareció siempre como un “activo” significativo.



El letargo duró hasta comienzos de marzo último cuando el intendente Luis Castellano lo incluyó en su discurso de apertura de sesiones y luego del encuentro señaló que “la idea es que en ese predio magnifico con el que cuenta la ciudad pueda ser donado a la Provincia para instalar allí el Concejo Municipal de la ciudad, un edificio judicial y dependencias que están en alquiler hoy diseminadas en distintos lugares, tanto de la Provincia como de la ciudad”



Días después se firmó, en nuestra ciudad, con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez y el Intendente Luis Castellano un Acta Compromiso para la cesión del predio.



Desde el Ejecutivo local se aceleraron los tiempos y más tarde se emitió el Decreto (N° 53.000) ratificatorio del contenido del Acta Compromiso





PIDEN GARANTÍAS

Lo que siguió fue el envió de un proyecto de Ordenanza para que el Concejo “refrende el Decreto y en su articulado se estableció que “se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer a título gratuito a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe de la fracción de terreno” del predio de La Flor.



En otro punto se determina que “la donación se realiza con el cargo de que el donatario ejecute en las fracciones donadas la construcción y emplazamiento del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal el que deberá estar concluido en un plazo no mayor a Diez (10) Años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza” y este plazo encendió luces de alarma entre los ediles opositores, que no quieren dar un cheque en blanco.



El proyecto comenzó a ser debatido en Comisiones el pasado lunes, pero las dudas hicieron que no tenga despacho favorable y se pidan reuniones con funcionarios y especialistas, por lo que se vislumbra que no expedirán, a favor o en contra, en lo inmediato.



En ese encuentro, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista coincidieron en pedir precisiones técnicas del proyecto y, en particular, conocer qué recibirá a cambio el Municipio por la donación de un terreno de considerable valuación.



“Sería bueno acceder al proyecto antes de votarlo para tener una idea de cómo va a estar conformado volumétricamente. Saber donde van a estar los Tribunales, el Concejo, el Municipio y dentro de esto cómo interviene el Municipio, cómo lo hacemos nosotros y también la Justicia”, expresó el radical Leonardo Viotti y manifestó su preocupación porque “si lo donamos después no accedemos más a ninguna instancia. Como Concejo tenemos que tener participación en el nuevo edificio”.



Por su parte el demócrata progresista Lisandro Mársico expresó: “estamos cediendo un terreno que tiene un valor y sería bueno saber qué dependencias municipales van a estar contempladas. Sería interesante conocerlo para evitar que se paguen más alquileres. No es negocio que vaya solo el Concejo. Por eso me gustaría saber qué idea de distribución tienen y qué nos podemos ahorrar”



Resumiendo la situación, Viotti apuntó que “hasta ahora lo que tenemos es un Decreto que ratifica la firma la firma del Acta Acuerdo, que es muy general, y con esta Ordenanza le damos 10 años de plazo. Esa es toda la información que tenemos



Así planteadas las posturas, en un contexto que de a poco comienza a tener impregnarse de lo electoral, hoy por hoy, no se puede afirmar que este nuevo intento de desarrollo en el Predio de la Flor termine viendo la luz.