De "comentarista" de la realidad a "tira la piedra y esconde la mano"

En medio de la fuerte interna que atraviesa el Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este viernes en un acto en la provincia de Chaco en el que realizó un duro diagnóstico sobre el rumbo económico del Gobierno y cosechó fuertes críticas de la oposición.

"No le estamos haciendo a honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros", enfatizó la vicepresidenta, lo que generó la reacción de los dirigentes opositores.

En ese marco, el ex gobernador de Mendoza y diputado nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que desde el Gobierno nacional "quieren que la Justicia no exista". "Critica a la oposición por impulsar la Boleta Única de Papel pero los laderos de Cristina Kirchner sólo tienen iniciativas para lograr impunidad. La diferencia radica en los que buscamos mejorar la democracia y los que quieren que la justicia no exista", publicó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal acusó a la vicepresidenta de "hablar como comentarista" sin reparar en que es "la principal responsable de ésta realidad"-. "Este es el cuarto gobierno kirchnerista en menos de 20 años. No podés hablar como comentarista cuando sos la principal responsable de ésta realidad", apuntó Vidal.

En su publicación, Vidal adjuntó una imagen en la que se puede ver Cristina Kirchner y una frase en la que afirma: "Hay trabajadores en relación de dependencia pobres, esto nunca había pasado en la Argentina".

A su turno, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, criticó a Cristina Kirchner por "ir a al Chaco a despotricar contra la Boleta Única", y afirmó que fue un discurso "repleto de cinismo". "Un discurso repleto de cinismo y ficción. Cristina Kirchner procura huir de la inviabilidad que construyó. Tira la piedra y esconde la mano, mientras tiene de rehenes a todos los argentinos", resaltó Negri.

En esa línea, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, afirmó que la vicepresidenta está "obsesionada con su impunidad y en atacar a la Corte Suprema", motivo por el que "insiste en un debate que erosiona cada vez más las instituciones y no observa los problemas más urgentes de millones de argentinos". "Nos habla como si no fuera responsable del rumbo actual del Gobierno. Pese a su vano intento por despegarse del Gobierno que designó , son lo mismo", indicó en su cuenta de Twitter. Y completó: "Además atenta contra la Boleta Única porque necesita seguir teniendo un sistema poco transparente y fraudulento y, así, garantizarse sus nichos de poder".

En tanto, la diputada nacional del PRO y autora de uno de los proyectos sobre la boleta única de papel como sistema electoral Silvia Lospennato chicaneó a la vicepresidenta: "Si al kirchnerismo le molesta tanto la Boleta Única, estamos en el buen camino".

También se sumó a las críticas vía redes sociales el diputado nacional libertario Javier Milei, quien calificó de "espantosa argumentación" la realizada por Cristina Kirchner sobre la naturaleza monetaria de la inflación. "La espantosa argumentación de Cristina Fernández de Kirchner sobre la naturaleza monetaria de la inflación... Intentó demostrar que era incorrecta con un cuadro que da prueba de ella de modo contundente...", disparó Milei.

Por su parte, el diputado nacional Waldo Wolff afirmó que la vicepresidenta se deslindó cualquier tipo de responsabilidad política: "Gobernaron 14 de los últimos 18 años y actualmente son el poder ejecutivo pero dan conferencias despojados de cualquier responsabilidad e incluso se disocian de la que innegablemente tienen hoy. Todo mientras se aplauden. Son un diagnóstico en vivo".