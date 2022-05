"Trabajar juntos y unidos rinde sus frutos", el mensaje del Presidente en plena interna

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto en Tierra del Fuego e insistió en la necesidad de reforzar la unidad del Frente de Todos como herramienta de gestión, en medio de la interna del oficialismo.

"Yo lo que les pido es que pensemos todo lo que hicimos en este tiempo, pensemos todo lo que logramos en la unidad, pensemos todo lo que podremos lograr si Walter (Vuoto) sigue siendo intendente, si Gustavo (Melella) sigue siendo gobernador", expresó el mandatario desde Ushuaia y remató: "Por favor, miremos al futuro, que nadie nos desuna. Trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta".

En la misma línea, Fernández describió: "Estamos muy convencidos y muy unidos en lo que estamos haciendo. Y no son palabras, es voluntad política, acción y resultado. Valoro mi palabra y cuando la empeño espero cumplirla".

Junto al gobernador fueguino, Gustavo Melella, y al intendente de Ushuaia, Walter Vouto, el jefe de Estado cuestionó la política de vivienda durante la presidencia de Mauricio Macri.

"En cuatro años, el Gobierno que me precedió entregó 16 mil viviendas, y nosotros, con orgullo, podemos decir que llevamos entregados a lo largo y a lo ancho de la Argentina, 45 mil viviendas, y que en este momento se están construyendo 14 mil viviendas más", señaló el Presidente.

Alberto Fernández llegó a Ushuaia pasada las 14 para encabezar un acto de firma de convenios y otorgamiento de créditos para el financiamiento y construcción de viviendas.

Además participó de una entrega de ofrendas florales en homenaje a los combatientes de Malvinas, en el marco del 40 aniversario del hundimiento del crucero ARA "General Belgrano".

n"Este es el Gobernador de las Islas Malvinas", enfatizó el Presidente mientras señalaba a Melella, quien, a su lado, lo aplaudía con fervor.

"Hoy llevo las Malvinas grabadas en el pecho como todo argentino. Tenemos un derecho irrenunciable a seguir reclamando esa tierra que es nuestra. No vamos a dejar de hacerlo hasta que las recuperemos. Lo haremos por las vías diplomáticas y pacíficas", continuó el Presidente, y agregó: "Sabemos que hay unas islas hermanas que los usurpadores las tienen y que no le vamos a dar el gusto de dejarlos en paz".

Junto al mandatario estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas Gabriel Katopodis, y Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y el presidente del ENACOM Claudio Ambrosini.

Ferraresi protagonizó un incómodo momento al hacer mención de los escasos aplausos que obtuvo el mandatario en comparación con el intendente camporista y pidió redoblar las palmas tras volver a anunciarlo.

"Hasta ahora un acto casi perfecto, pero fallamos al principio.

Yo interpreto, porque soy intendente en licencia de Avellaneda, el sentimiento de él (en referencia a Vuoto) cuando empezó el acto.

Cuando a uno lo aplauden más que lo que aplauden al que trae, uno se siente incómodo. En el aplausómetro, el que más fuerte sonó fue él (por Vuoto), así que lo nombramos nuevamente al presidente Alberto Fernández y que suene fuerte el aplauso... y ahora sí, se convierte en un acto perfecto", dijo.

A su turno, Alberto Fernández destacó la labor de Ferraresi por "cargarse al hombre el ministerio y ponerlo en marcha" y envió una nueva señal de unidad a la interna. (NA)