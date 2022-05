Guzmán pidió al ala del oficialismo k "salir del pensamiento cortoplacista"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió ayer "salir de los pensamientos cortoplacistas" en otra réplica a las críticas a su gestión y pronosticó que la actividad económica continuará recuperándose este año. "Argentina tiene una clara oportunidad: una fuerte recuperación el año pasado y se proyecta una continuidad de la recuperación para este año", señaló hoy el ministro al hablar ante empresarios pymes en Salta.

El ministro viajó hoy a Salta donde firmará con el gobernador, Gustavo Sáenz, el convenio del Fondo Fiduciario de Desarrollo de las Provincias. "En la medida en que podamos actuar de forma programática cumpliendo con los planes que hemos trazado se va a poder fortalecer nuestra economía" dijo en respuesta a las críticas desde la propia coalición oficialista.

Guzmán agregó que "necesitamos estabilidad que nos permita salir de los pensamientos cortoplacistas en la Argentina", al responder virtualmente a las críticas que le formula el sector kirchnerista. Dijo que el programa económico "es consistente porque permite que argentina continúe en el sendero de crecimiento y con mayor estabilidad".

"La clave de cualquier programa que busque atacar procesos inflacionarios es tener impacto en las expectativas y para ello es necesario que haya certezas del rumbo", agregó el titular del Palacio de Hacienda. Indicó que "la consistencia es fundamental y es una cuestión que tenemos que construir colectivamente, para que Argentina pueda actuar de forma programática y que nos permita no tener tantos cambios de rumbo como otras veces ha pasado en nuestra historia".

Al referirse a los subsidios a la energía el ministro respaldó la posición del gobernador salteño "de que haya menor asimetría en los subsidios energéticos y trabajamos fuertemente en eso para adaptar las regulaciones de capital para el sector".

"Vemos una grandísima oportunidad en el campo de la energía para acelerar el desarrollo del sector. Esto sería transformacional para la Argentina desde lo productivo y desde la macroeconomía", expresó Guzmán.



RESPALDO DE LA UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, respaldó al titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, ante las críticas que recibe en el frente interno del Gobierno, y aseguró que "el programa del ministro es consistente", mientras que consideró que "hace un planteo económico que técnicamente parece sólido".

El dirigente industrial expresó en declaraciones radiales que desde el sector coinciden en los diagnósticos de Guzmán, al señalar que "tiene un enfoque claro y lo transparenta". Al respecto, Funes de Rioja aclaró que "claramente" nunca hizo "política partidista desde la función gremial-empresaria", sino que respetó "el orden institucional y la autoridad del poder ejecutivo".

En ese sentido indicó que es el Presidente quien designó al ministro y quien decide su futuro. En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la UIA respaldó el entendimiento "porque la Argentina necesita el crédito externo, y si no lo tiene no puede contar con el nivel de inversión que necesita para producir con mayor tecnología, tener mejor competitividad y exportar".

Además, agregó que "Argentina tiene que salir adelante y eso significa generar las divisas no solo para pagar la deuda, sino también para superar los altibajos de que un año nos va bien y al otro nos va mal". En cuanto a lo que esperan desde el sector, puntualizó que "nosotros queremos un modelo de desarrollo federal, integrado productivamente, que sea sustentable en el tiempo y que sea inclusivo en la dimensión de empresas, es decir con las pymes adentro".

A su vez, considero que "no hay preocupación, sino que hay ocupación sobre los temas de la industria" ya que "es importantísima para el crecimiento de Argentina".

En tanto que manifestó que "el rol del sector privado tiene que ser mayor, deberíamos tener una tasa de inversión no solo de dos dígitos, sino del 25/30%". Respecto de la relación que tienen desde la UIA con el Ejecutivo nacional y si se llevan mejor con gobiernos peronistas que con kirchneristas, señaló que "hay etapas en todo gobierno, sería muy injusto catalogarlos y justificar si tenemos mayor relación con uno que con otro".

Por último, en referencia a la renta inesperada indicó: "Nuestra postura es clara, no queremos que haya más impuestos de los que ya tenemos". Y en ese sentido dijo que "siempre" van a ser "transparentes" como lo vienen siendo, y apuntó a que "hay que generar mayor empleo en el sector privado, registrado". (NA)