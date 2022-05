El dólar blue se tranquilizó

El dólar blue concluyó la primera semana de mayo a la baja, perdió 50 centavos y cerró su cotización en $201 en la punta vendedora, por debajo del solidario, que subió en promedio hasta los 201,25 pesos. El dólar paralelo acumuló en la semana una suba de 50 centavos, luego del máximo de $204,50 del martes pasado y la brecha con el dólar oficial mayorista se ubicó en 72,8%, el menor nivel en 14 jornadas.Entre los tipo de cambio financieros el contado con liquidación subió 0,7% hasta los $208,02 y la diferencia con el tipo de cambio oficial asciende al 78,9 por ciento.El MEP o dólar bolsa creció 1% a $207,42, al incrementarse $1,82 y el spread con el mayorista que regula el Banco Central (BCRA) trepa al 78,3 por ciento. El dólar mayorista aumentó 14 centavos a $116,30 y el que no tiene impuestos subió 24 centavos a $121,97 para la venta, de acuerdo con el promedio en los principales bancos, mientras que en el Banco Nación el billete trepa 50 centavos a 121,75 pesos.El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, avanzó 40 centavos a $201,25 en promedio. El BCRA registró una compra de alrededor de US$ 80 millones y finalizó con un saldo positivo de US$ 520 millones, el mejor registro para una primera semana de mes desde mayo de 2021. En lo que va del año la suba de reservas es de 630 millones de pesos.En la Bolsa de Comercio porteña las acciones subieron levemente un 0,08% y el indicador líder S&P Merval culminó la primera semana de mayo en 86.507,22 puntos.Los papeles que más subieron fueron los de LEID que mejoró 7,14%, FERR 4,07%, CELU 2,84%, INTR 2,70% y GCLA 2,24%. Las mayores bajas correspondieron a DGCU que retrocedió 5,56%, CRE3W 3,22%, PATA 3,02%, CGPA 2,50% y CEPU 2,34 por ciento.A nivel internacional, la moneda estadounidense se fortalecía a partir de la decisión de la la Reserva Federal de los Estado Unidos de subir en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia, ahora en un rango de 0,75% a 1 por ciento.La decisión apuntaló el valor del dólar, que mostraba su mejor valor frente a una canasta de monedas de las economías principales, mientras debilitaba otros valores como el bitcoin, la principal de las criptomonedas, que cotizó este viernes por debajo de los 36 mil dólares, su número más bajo desde el 2 de febrero pasado. (NA)