Triunfos locales en los play offs

Este viernes se pusieron en marcha los play offs del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con cuatro victorias locales. En tal sentido salieron airosos Argentino Quilmes, Atlético, Unión y Libertad.

En el estadio Elías David, el conjunto cervecero derrotó a Independiente por 72 a 54 con parciales de 21-9, 38-28 y 54-39.

En el Lucio Casarín, el elenco dirigido por Javier Maretto venció a Ben Hur por 66 a 51. La progresión en el marcador fue 16-6, 33-17 y 48-40. El goleador local y del partido fue Manuel Dalmazzo con 24 puntos, seguido por Nicolás Crotti con 13. En la BH el principal anotador fue Darío Burkett con 16 puntos, mientras que Lautaro Marconetto sumó 10.

En la Fortaleza del Bicho fue triunfo de Unión ante 9 de Julio por un abultado 115 a 54 (parciales de 23-11, 59-22 y 82-37), mientras que por cifras parecidas se impuso Libertad frente a Peñarol. Fue por 103 a 54, siendo esta la progresión: 27-11, 47-27 y 76-38.

En cuanto a los segundos partidos, el domingo 8 a las 20.30 se enfrentarán 9 de Julio vs. Unión (en el Centenario); Peñarol vs. Libertad (en Villa Rosas) e Independiente vs. Quilmes (Carlos Colucci). Para el lunes 9 quedó el juego 2 entre Ben Hur y Atlético en el Coliseo del Sur, desde las 21.30.

En caso de ser necesarios terceros enfrentamientos se disputarán el viernes 13 en los estadios de los equipos que fueron locales anoche.



QUIMSA A SEMIFINALES

Quimsa de Santiago se clasificó a las semifinales de la Liga Nacional, al vencer anoche de visitante a Oberá TC por 90 a 75 y cerrar la serie por un contundente 3-0. En la próxima instancia, el conjunto santiagueño, que había ganado los dos primeros juegos de la serie (101-83 y 99-80, ambos de local), se medirá con el vencedor de la llave que animan Peñarol de Mar del Plata (1) y Boca Juniors (2). Se destacaron Davaunta Thomas (22 puntos) y Reyshawn Terry (12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias). En Oberá fue sobresaliente lo de Martín Fernández con 23 tantos, 5 rebotes y 2 asistencias.

En cuanto a la permanencia, Unión de Santa Fe igualó este viernes la ronda al vapulear como visitante a Hispano Americano (2) por 99 a 68, en el Juan Bautista Rocha de Río Gallegos. El quinto y definitivo duelo se llevará adelante el miércoles 11 de mayo, a las 21, en el Ángel Malvicino.