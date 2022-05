Se avanzará en una ley integral de tartamudez

El salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación se llenó de voces y experiencias en el marco de la “Jornada por la Tartamudez”, organizada por las diputadas y diputados nacionales, Rossana Chahla, Alejandra Obeid, Lucila Masin, Eduardo Valdés y Carlos Cisneros.

Allí la legisladora santafesina, Alejandra Obeid, presentó públicamente el proyecto que ingresara en la Cámara de Diputados el 22 de Octubre de 2020, que tiene por objetivo crear el Programa Nacional de “Prevención, Detección, Capacitación y Tratamiento de la Tartamudez”, con el fin de identificar y capacitar sobre posibles alteraciones de la fluidez en niños y niñas, y reducir o revertir la posibilidad de su permanencia.

En ese marco, la diputada explicó que en la provincia de Santa Fe no hay asistencia estatal para quienes padecen tartamudez, y remarcó que el proyecto presentado “hace especial hincapié en la detección temprana”.

En este sentido, Obeid agregó: “La escuela es el lugar donde más tiempo pasan los niños y niñas, por lo tanto, aquellos docentes que estén al frente de un aula tienen que tener las herramientas para poder detectar esos casos, buscando que los chicos no sufran, generando empatía, y permitiéndoles tener una vida plena y desarrollarse como cualquier persona”.

Asimismo, la diputada fue determinante cuando se refirió a la situación actual de quienes padecen tartamudez en el territorio santafesino: “Hoy la situación incómoda la tenemos nosotros como legisladores y legisladoras. Hacemos política y la política es una herramienta para transformar realidades, esas realidades que duelen, que molestan. Y ésta realmente -y más en la provincia de Santa Fe- duele y molesta mucho, porque un niño o una niña con tartamudez, si no tiene obra social, no puede afrontar el tratamiento”.

Finalmente, se comprometió a “transformar esa realidad y trabajar no sólo para que esta ley salga, sino para cumplir con ese gran objetivo de que en cada provincia argentina haya un ‘Consultorio Público de Tartamudez’”.

El evento contó con la participación del ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro; autoridades y diputados nacionales; legisladores provinciales; la Asociación Argentina de Tartamudez; pacientes del Consultorio de Tartamudez de Tucumán; del Grupo de Ayuda Tartamudez Salta; del Grupo de Ayuda Mutua de Chaco-Corrientes; y pacientes con disfluencia de distintas provincias y países de la región.