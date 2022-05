Sportivo goleó a la ‘Crema’

Anoche, y en continuidad de la quinta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Sportivo Norte goleó a Atlético de Rafaela 6 a 3, en el interzonal.

En un partidazo en el predio Tito Bartomioli el ‘Negro’ se terminó quedando con una victoria importantísima, que lo deja como único líder de su grupo. Marcos Quiroga (2m PT y 19m PT), Cristian Arias (22m PT y 36m PT) y Hernán Jara (29m ST y 45m ST, de penal), marcaron los goles para el elenco de barrio Barranquitas. Mientras que Gino Albertengo (11m PT) había puesto el empate parcial para la Crema y luego descontaron Dario Rostagno (6m ST, de penal) y Gonzalo Alassia (20m ST). El local terminó con diez por la expulsión de Juan Florez (32m ST).

En reserva fue victoria de Atlético por 1 a 0.

En el otro juego de ayer, el Deportivo Tacural se impuso por 2-1 en su visita a Argentino de Vila gracias a los goles de Joaquín Alassia (45m PT) y Gonzalo Hansen (35m ST). El empate transitorio lo anotó Nicolás Dondo (30m ST).

En reserva se repitió el mismo marcador.

Vale recordar que el jueves, Atlético María Juana y Unión de Sunchales igualaron 1 a 1.



SIGUE EL DOMINGO. 15.30hs Ferrocarril del Estado vs Bochazo, Dep. Libertad vs Florida de Clucellas, Argentino Quilmes vs Talleres María Juana, Ben Hur vs Dep. Ramona, Brown San Vicente vs Dep. Aldao; 17.00hs: Peñarol vs 9 de Julio.



LAS POSICIONES. ZONA A: Ben Hur 12, puntos; 9 de Julio 9; Dep. Aldao 7; Dep. Tacural 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramona 4; Arg. de Vila 3; Brown 2.



ZONA B: Sportivo Norte 10, puntos; Atlético (MJ) 8; Bochazo 7; Arg. Quilmes 6; Florida de Clucellas 6; Unión 6; Libertad 4; Talleres (MJ) 2; Ferrocarril del Estado 2.