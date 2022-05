La Asociación Civil "Iniciativa Solidaria" presentó el "Banco de Alimentos Rafaela"

En instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, la Asociación Civil "Iniciativa Solidaria", que tiene como principal premisa trabajar para reducir el hambre a través del recupero de alimentos, llevó a cabo ayer la presentación de la novedosa iniciativa "Banco de Alimentos Rafaela".

El presidente de la entidad, Daniel García, comentó durante la conferencia de prensa que "queríamos contar un poco lo que se está haciendo. Somos un grupo de personas de Rafaela que por circunstancias de la vida, empezamos a charlar y nos preocupaba un tema que a todos seguramente les debe preocupar, como es el tema del hambre y la nutrición y que tienen cierta solución. Hay mucho desperdicio también, y hablando recién fuera de micrófono, nos tiraron un dato de que el 40% de mercadería se pierde que por distintas circunstancias sale de la cadena comercial y en muchos casos, se desperdicia, y en verduras y hortalizas es aún más el valor de la pérdida". Luego continuó relatando que "un día me tocó entrevistarme con gente del banco de Rosario y ahí un poco cambió la perspectiva porque vimos una solución viable a todo esto que a nosotros nos parecía difícil de solucionar. En Rosario, los bancos de alimentos, que funcionan desde el 2002, tienen una estructura envidiable y una trayectoria interesante. A partir de ahí nos acercamos también a la gente de Santa Fe que nos ayudó y nos sigue dando una mano extraordinaria, ya que tienen mucha experiencia y ganas de ayudar, un dato muy interesante para este nuevo emprendimiento, porque hay una interacción entre bancos que es interesante y loable, especialmente para los que arrancamos". Posteriormente, García agregó que "entre esas charlas, un día tuvimos que tomar la decisión de constituirnos legalmente porque existían algunos impedimentos como para evolucionar como banco de alimentos. Nosotros somos una Iniciativa Solidaria, todavía no somos banco de alimentos, porque intentamos integrar la red argentina de bancos de alimentos, aunque hay que cumplir ciertos pasos que son muy interesantes porque es lo que le da garantías al donante de que realmente va a llegar la mercadería a las personas que lo necesitan". Y luego, García cerró su discurso expresando que "constituimos una comisión directiva, gestionamos la personería jurídica, una cuenta en el banco y ahora nos encontramos poniendo nuestro granito de arena y comentando lo que estamos haciendo porque lo creíamos necesario. A partir de este momento se abre una puertita más y que seguramente entre todos, vamos a generar soluciones".

A continuación, Daniel Marzioni, representante de la Asociación, contó sus experiencias con las empresas durante los últimos 5 meses. "En primer lugar, quiero decir que quedé asombrado con lo que encontré en internet acerca de los bancos solidarios. Quedé maravillado con lo que hacían, la cantidad de países que están representados, entre ellos el nuestro. Primero comenzamos con una reunión virtual, en medio de la tercera ola de contagios del Covid-19 con la gente de la red argentina de banco de alimentos donde nos dijeron cómo teníamos que organizarnos. Con todos los requisitos que nos pidieron, pensábamos que iba a ser largo. Y como era el único comerciante, me puse en contacto con las empresas y empezamos a ver. Y de a poco las empresas se empezaron a sumar y a donar mercadería rápidamente. Empezamos a buscar lugares prestados (Fundación Progresar y Centro de Viajantes) para almacenar y distribuir la mercadería. Y así fuimos recibiendo donaciones de La Anónima, el Hiper Libertad, Cormorán y del banco de alimentos de Santa Fe. Pero la frutilla del postre fue Ilolay, donde empezamos a recibir miles de productos lácteos. Así que hay sido 5 meses de mucho trabajo y esfuerzo. Hay mucha gente contenta y estamos felices de estar colaborando con ellos".



UN LOCAL FIJO

Para finalizar, Marzioni se refirió a lo que la Asociación necesita de manera urgente. "Lo que nos hace falta ahora es un local. En 5 meses cambiamos 3 veces de local, ya que ahora estamos en un anexo que tiene Alimentos América que nos ha prestado para poder depositar las donaciones. Hemos donado a más de 70 instituciones no sólo de la ciudad y la zona, también hasta Salta. Tampoco tenemos una cámara de frío, que necesitamos, y nos falta ese impulso. Por eso estamos en el CCIRR, queremos que nos ayuden en esta etapa para impulsarnos nuevamente a un nivel mayor de compromiso".

Como dato saliente, durante la presentación se dio a conocer que son 26 los bancos de alimentos que existen en Argentina y muchos otros están en marcha, y este sistema se está desarrollando en 40 países.