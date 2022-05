Presentación de "Banco de Alimentos Rafaela"

Este viernes 6 de mayo, a partir de las 18 horas y en instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, la Asociación Civil "Iniciativa Solidaria", que tiene como objetivo trabajar para reducir el hambre a través del recupero de alimentos, estará llevando a cabo la presentación de la iniciativa de "Banco de Alimentos Rafaela". Es por ello que invita a toda la ciudadanía a conocer de qué se trata esta misión, cómo colaborar y ser parte de la tarea de reducir el hambre y evitar la pérdida y desperdicio de alimentos.

Para más información, Daniel García, presidente de la Asociación Civil, le comentó a este Diario que "esto es una asociación civil sin fines de lucro que se denomina Iniciativa Solidaria. Por una cuestión de nombres, no podemos nombrar ´banco de alimentos´ porque es un nombre registrado por la red argentina de banco de alimentos, pero aspiramos a cumplir con esa tarea, que básicamente lo que pretende es colaborar y mitigar el hambre, lograr mejores resultados de nutrición y evitar el desperdicio". Sobre cómo se logra esto, García destacó que "lo primero que hicimos, en los primeros tiempos, fue hacer un buen relevamiento de cuáles eran las necesidades y quiénes eran las personas de la comunidad o instituciones que se dedicaban a esto. Entonces nos pusimos en contacto con gente que tiene merenderos, comedores, instituciones muy reconocidas en la ciudad, tales como Granja El Ceibo, que se dedica fundamentalmente al tema de la discapacidad y tiene un hogar, o Vistiéndonos de Sol, que se dedica al tema de las adicciones. También charlamos con un montón de voluntarios que en su casa o con un grupo de personas se dedican a asistir a otras personas que tienen algunas de estas carencias, para mitigar el hambre, mejorar ya nutrición y evitar el desperdicio. Acerca de esto último, nos ponemos en contacto con empresas que ya vienen trabajando con bancos de alimentos a nivel nacional y que conocen bien cómo es la mecánica, y que tiene mercadería que salen de la cadena de comercialización por distintas razones, pero que están aptas para el consumo. Entonces, nos podemos en contacto, ellos nos avisan cuando tienen algún tipo de esos elementos, los buscamos o nos lo traen, los almacenamos o directamente los distribuimos o vienen las instituciones y lo retiran de algunos lugares donde estuvimos, ya que aún no tenemos un lugar propio más allá de que mucha gente nos ha prestado un espacio para utilizarlo como depósito, como por ejemplo la Fundación Progresar y el Centro de Viajantes. También algunos comerciantes nos prestan sus depósitos o en casa de algunos voluntarios almacenamos algunos elementos también. Después distribuimos los productos con un muy férreo control, porque así exige el reglamento del banco de alimentos de la red de bancos de alimentos de todo lo que ingresa, con detalles de kilogramos, litros, etc, y a cada uno de los destinatarios". Luego, García destacó que "venimos haciendo esto hace 4 o 5 meses y se llevan distribuidos una importantísima cantidad de alimentos que le llegan a muchísimas personas. En estos momentos estamos tratando de conseguir un mayor apoyo, porque hay mayores necesidades, y para eso vamos a hacer este viernes la reunión en el Centro Comercial. Hasta la fecha, han colaborado con esta iniciativa solidaria el Expreso Santa Rosa, con sus fletes; Ilolay, con yogures, leche y algunos otros elementos; Supermercados Pingüino, La Anónima, Libertad, Menara, Cormorán, instituciones que nos avisan cuando tienen algún elemento disponible, donde luego los retiramos o almacenamos o distribuimos directamente". Con respecto a las expectativas, García sostuvo que "a través de un sector que tiene el CCIRR que se llama Responsabilidad Social Empresaria, puedan destinar o derivar algunos fondos al banco de alimentos para que podamos armar una estructura acorde a lo que entendemos es la necesidad y que nos permita alquilar algún galpón o nos cedan un espacio temporario, un par de años por lo menos".



CONTACTOS

Para aquellas personas que quieran colaborar o empresas que quieran sumarse a esta iniciativa, García manifestó que "la Asociación tiene 3 o 4 personas que laburan casi a full con diferentes temas, y ya contamos con personería jurídica y cuenta bancaria. Nuestro teléfono de contacto es 3492-396497 y el correo es [email protected]".