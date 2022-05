Calle Tucumán: hoy se habilita el tránsito de la primera cuadra

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, están llevando adelante la construcción de un nuevo desagüe de 1.000 metros sobre calle Tucumán. Su finalización evitará el anegamiento de calles a partir de sanear una cuenca urbana de 104 hectáreas de extensión. Desde la mencionada Secretaría se dio a conocer que este viernes 6, quedará habilitada la circulación vehicular en el tramo comprendido entre bulevar Santa Fe y calle San Martín. En tanto, en las últimas horas de anoche se abrió un paso por Dentesano a fin de que quienes transitan por Sarmiento, puedan cruzar calle Tucumán.

Quedan aún pendientes trabajos sobre la bocacalle de bulevar Santa Fe. También, la unión del entubado con las bocas de tormenta que se van a ejecutar con la materialización de losas prefabricadas, donde luego, se realizará la terminación de las sendas peatonales y el readoquinado.

A su vez, la obra sigue avanzando en sus dos frentes: uno entre San Martín y Primera Junta/Brown, y otro entre Brasil y Uruguay. En este último sector, el entubado está prácticamente finalizado hasta unos metros antes de la bocacalle de calle Chile, donde mitad tramo -entre Brasil y Chile- ya está habilitado para el paso de los frentistas. A la otra mitad aún le restan reparaciones de pavimento. Cabe aclarar que en este sector ya se comenzó con el proceso de reparación de veredas. En el otro tramo, Primera Junta/Brown, se continúan desarrollado diferentes trabajos vinculados al entubado, tales como la resolución de numerosas interferencias y la apertura de cajas, hormigonado de base, tabique y losa.



"UNA DE LAS OBRAS MÁS

RECLAMADAS DE LA CIUDAD"

El 12 de julio de 2021, cuando se llevó adelante la apertura de sobres para la licitación de la obra, el gobernador Omar Perotti había expresado "la gran alegría que significaba estar en Rafaela para resolver una de las obras más reclamadas de la ciudad; para la cual nunca pudimos contar con el apoyo de la Provincia para hacerla. Nunca era prioridad. El problema de anegamiento data de más de 20 años; por lo que me pregunto sobre la falta en algunos años de un Estado presente que acompañe el desarrollo de esta obra”. En este sentido, la gestión del municipio fue clave para que el Gobernador pueda aportar los 221 millones de pesos (presupuesto oficial de la obra) dado que, por su elevado costo, las grandes obras de desagües no pueden ser afrontadas únicamente por los Municipios, sino que requieren de los aportes de la Provincia y la Nación.



AGRADECIMIENTO

El gobernador Perotti, en su testimonio, había valorado el esfuerzo y el trabajo permanente de los vecinos y de la ciudad toda: “Poner a Santa Fe de pie significa acompañar con posibilidades de trabajo y tener en claro que la Provincia acompaña siempre al que invierte, al que produce y apuesta al trabajo. Y esta es una ciudad que ha dado mucho, que entrega producción, trabajo, el esfuerzo de su gente; y merece un Gobierno provincial a la par”. “Mi agradecimiento a los vecinos porque cada rafaelino ha aportado y contribuyó con recursos adicionales al de su tasa para poder hacer todos los desagües que la ciudad tuvo hasta aquí. Ahora sumamos esta obra como parte del reconocimiento hacia el esfuerzo permanente que la gente ha tenido”. “Debemos mirar adelante. Cada vez que nosotros llegamos, no venimos a hacer anuncios, sino a plantear una agenda de trabajo que comienza con la apertura de sobres y continúa con todo el proceso hasta la ejecución de las obras”, había recalcado el primer mandatario provincial.



"UNA DE LAS REIVINDICACIONES

HISTÓRICAS MÁS IMPORTANTES"

Por su parte, el intendente Luis Castellano, recordó las vicisitudes históricas con las que se encuentran los vecinos del sector en días de lluvias: “Desde que yo era chico, calle Tucumán se inunda. Y no estamos hablando de una calle, sino de una cuenca que abarca varias calles”. “Esta es una de las reivindicaciones históricas más importante que tendrá la ciudad, y es una decisión política del gobernador Omar Perotti. Más que eso, es una decisión personal del Gobernador. No es una decisión que tenga que ver con una promesa de campaña, sino es una decisión de alguien que habita la ciudad y conoció la inundación que aquí se genera”. “Es una reivindicación histórica también porque Rafaela merece que alguna vez el Gobierno provincial nos ayude con el plan de desagües; que alguna vez la ciudad sea escuchada en una de las falencias fundamentales que tenemos todas las ciudades: los problemas hidráulicos y las inundaciones donde tantas personas sufren”.