La oposición forzó a tratar proyecto de boleta única

La Cámara baja emplazó a la comisión de Asuntos Constitucionales a reunirse para comenzar a discutir los proyectos de boleta única, en el marco de una votación en la que la oposición mostró su fuerza y consiguió 132 votos. Al no tener los dos tercios para discutir el tema en el recinto y tal como se había acordado en la previa, la oposición logró llevar el tema a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de Diputados -a partir de la próxima semana- y deberán tener un dictamen en el plazo de un mes.

La moción se aprobó por 132 positivos contra 116 negativos y hubo 3 abstenciones. Ese número, que supera por cinco el quórum de 129, encendió las alarmas en el oficialismo y dejó a la oposición unida con un antecedente favorable a la hora de poder avanzar con sus proyectos.

El primero de los debates comenzará el próximo miércoles y continuarán el 17, 24, y 31 de mayo. De esta manera, el proyecto de ley se trataría a principios de junio.

El diputado Mario Negri celebró el retorno del Congreso y pidió que se normalice su funcionamiento. Sobre el proyecto, el cordobés afirmó: "La Boleta Única significa hablar de transparencia electoral, terminar con la sospecha de la trampa".

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se defendió sobre las especulaciones en torno a los procesos electorales de 2019 y 2021: "Hablan de sospecha de trampas y les aviso que somos el resultado de las votaciones.

Somos el resultado de la elección de 2019 y 2021, si ponemos manto de sospecha sobre esas elecciones, también lo hacemos sobre la legitimidad de cada uno de nosotros".

El miércoles pasado el Interbloque Federal, JxC, CREO, Avanza Libertad y dos diputados rionegrinos de Provincias Unidas convocaron a una sesión especial para hoy.

La convocatoria sorprendió al oficialismo que respondió con otra agenda para sortear la iniciativa de los bloques opositores.



NUEVA LEY DEL VIH

Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados le dio ayer media sanción al proyecto que plantea una nueva ley de VIH, luego de varios intentos fallidos a lo largo de nueve años. El proyecto busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Durante la sesión especial de este jueves, la norma se aprobó con 241 votos a favor y 8 en contra.

Ahora, pasará al Senado la ley que busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).

La presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, agradeció a "las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar".

"Hablar de VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas", destacó la diputada socialista, que detalló que son 140 mil las personas viven en Argentina con esta enfermedad, a la que cada año se suman unas 4.500.