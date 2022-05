Guzmán: "Tenemos un plan económico creíble que permitirá reducir la inflación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que el Gobierno lleva adelante un programa "creíble" que permitirá "tranquilizar" la economía y reducir la inflación. Según el funcionario, "la clave de cualquier esquema para atacar y reducir la inflación es cambiar las expectativas. Por eso, es fundamental un programa económico creíble. Y nosotros venimos implementando ese programa. Tenemos la convicción de que éste es el camino para tranquilizar a nuestra economía".

A su criterio, el programa económico debe funcionar "como ancla" de las políticas de precios e ingresos que se aplican para contener a la inflación. También calificó de "fundamental" el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios.

Guzmán señaló que "hoy, en el mundo, no solo en la Argentina, el principal problema es la inflación. Y esto pasa en un planeta con problemas distributivos. En ese mundo con inflación alta, los bancos centrales actúan, como pasó ayer con la FED (de Estados Unidos) que tiene consecuencias que tenemos que estar mirando".

El jefe del Palacio de Hacienda se expresó así al disertar frente a empresarios en un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). En ese marco, el funcionario admitió que a la Argentina "le cuesta muchísimo a actuar de forma programática. Hay una tendencia a actuar de forma cortoplacista. Es un patrón que no es muy común en el mundo. Aquí hay volatilidad del rumbo y eso genera comportamientos de corto plazo".

"Por eso, lo que busco día a día es actuar de manera programática. Y eso requiere seriedad, ya que es importante cumplir con lo que se planea", enfatizó.

Según Guzmán, en la Argentina "tenemos una recuperación económica muy fuerte. Los datos no dejan lugar a dudas".

Pero aclaró que "tenemos una limitante histórica, que es la restricción de divisas. Por eso, el esquema de política económica debe permitir aliviar esta situación para que la recuperación se sostenga en el tiempo y podamos construir una economía tranquila".

En ese sentido, dijo que "necesitamos actuar sobre la demanda, que estaba dañada, como sobre la oferta, para que la Argentina tenga más capacidad productiva hacia el futuro". Asimismo, indicó que "para afianzar la estabilidad, necesitamos que el Banco Central acumule más reservas, ya que eso va a permitir robustecer el frente externo".

Por otra parte, el ministro destacó que la Argentina "tiene una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del sector energético, que permitiría aumentar la competitividad de todo nuestro esquema productivo". "Reducir los subsidios es bajar los costos de producción de energía. Y eso fortalece al Estado", afirmó.



"ES FALSO"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que el Gobierno no piensa en reemplazar al ministro de Economía, Martín Guzmán, tras los constantes cuestionamientos de un sector del kirchnerismo. "Es falso", respondió la funcionaria nacional en la habitual conferencia de prensa de los jueves ante la consulta sobre los rumores de sondeo a posibles candidatos al puesto.

"Yo te digo que es falso", reiteró para complementar la respuesta ante la insistencia de la prensa. Desde la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular del Palacio de Hacienda es el blanco de las críticas, incluso de las fuerzas que componen el Frente de Todos.

La semana pasada, el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, cuestionó la labor del ministro durante cuatro días seguidos. En la misma línea se expresó el líder de la agrupación kirchnerista, Máximo Kirchner, quien cargó contra el funcionario por haber dicho que no debía inmiscuirse en "disputas de poder".

"¿Cómo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?", ironizó el diputado nacional.

Tras la reunión de Gabinete convocada por el ministro coordinador, Juan Manzur, el Gobierno dejó trascender que no habrá cambios al reafirmar a Guzmán en su cargo. Cabe destacar que es el propio presidente Alberto Fernández quien lo respalda a pesar de las críticas.

En tanto, la vocera evitó dar su opinión sobre el tuit de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el que habló de legitimidad de gestión en un claro cuestionamiento al mandatario. "No debatimos la Constitución", remarcó, y agregó: "La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones. Están sobre interpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo".