5 Personas irán a un juicio oral

En los primeros meses de 2019, a través de la prensa de la región se conocieron actividades llevadas adelante por integrantes de una organización dedicada a la faena clandestina, y cinco de sus componentes fueron detenidos en nueve allanamientos contabilizados en los distritos antes nombrados, y en Colonia San Pedro, al Norte del departamento San Justo, en la provincia mediterránea.Se trató de Sergio Valle y sus dos hijos, una persona de apellido Novara y alias "el Tuerto", y un tal Besuzzo.Las crónicas policiales de aquel tiempo, daban cuenta de que a Sergio Valle le habrían secuestrado una importante cantidad de vehículos, en mayoría camionetas, utilizadas para el transporte de la carne desde la zona de Colonia San Pedro hasta Frontera.Y junto a esos vehículos, se incautaron tambores de aceite de 20 litros, armas de fuego, municiones de diferentes calibres, computadoras, dispositivos móviles, dinero en efectivo, freezers, y una caja de transporte empleada para depósito y documentación.Trascendidos judiciales, indicaron que los sujetos den cuestión, resultaban presuntos infractores a dos artículos del Código Penal, referidos al delito de envenenamiento del agua y adulteración de alimentos, que contempla una pena que va de los tres a los diez años de prisión.En el avance de la causa, se analizaron escuchas telefónicas y mensajes enviados vía whatsapp.Y en parte de las mismas se obtuvo información relacionada a que el origen de la carne, era el 90 por ciento de animales muertos y el resto de aquellos que se encontraban enfermos.Por otra parte, se supo que los productos cárnicos incautados estaban contaminados con químicos, y que no se podía garantizar su origen ya que carecían de todo tipo de documentación de amparo sanitario.También salió a la luz que se lavaba a los animales, y se les aplicaban sustancias para adulterar el color, y evitar la descomposición de los diferentes cortes, que luego eran comercializados en carnicerías.En el desarrollo de la labor investigativa, se labraron actuaciones, se clausuraron comercios, se decomisó la carne contaminada y se procedió a la destrucción para evitar riesgos en el consumo, que pusiera en peligro la salud pública.En la jornada de ayer, trascendió que la fiscal federal de San Francisco, determinó la elevación a juicio de la causa de la carne podrida, o sulfito, de la cual se hace referencia con anterioridad.En consecuencia, los letrados defensores cuentan con un plazo para oponerse a dicha medida.Así las cosas, Sergio José Valle, de 57 años de edad y considerado líder de la organización delictiva; Gisel Soledad Valle (30); María de los Angeles Macagno (45); Javier Rodolfo Besuzzo (47), y Maximiliano Valle, de 34 años (34), aguardan la fecha de inicio del juicio.En la oportunidad, entre otros elementos de prueba saldrán a la superficie videos y fotografías de faena de ganado vacuno, y una muy importante cantidad de elementos probatorios del accionar delictivos de las personas juzgadas,.Y en uno de los videos, uno de los imputados dice "mirá papi, vos querías comer esto. Está más podrida que mi abuela, jeje. Bah, o sea, podrida no pero está toda así morada la carne… Así que le pusimos líquidos, todo. Para comer no servía, los lomos pueden servir nomás".