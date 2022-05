Midgets del Litoral: mañana finaliza el Torneo de Verano en la localidad de Vila

Por VÍCTOR HUGO FUX



Ya no queda lugar para las especulaciones. Después de haberse disputado las cuatro primeras fechas, mañana sábado el Midgets del Litoral le bajará el telón a su Torneo de Verano 2022.

En esa oportunidad, en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, la popular categoría regional estará proclamando al flamante monarca luego de una jornada que se iniciará bien temprano en el predio deportivo "Octavio Bessone".

Este certamen reducido, que volvió a programarse luego de 15 años, tuvo entre sus particularidades la realización de dos carreras especiales, en las que tuvieron ocasión de tomar parte, en esa fechas, pilotos invitados.

El regreso de varios ex campeones y la participación de figuras con experiencia en otros niveles, le permitieron quedarse con el título a Pablo Novara, quien alcanzó trascendencia internacional por sus presencias en el Rally Dakar.

En cambio, mañana se estará definiendo el Torneo de Verano, que ya tiene virtualmente asegurado Cristian Molardo, el representante de Morteros, que consiguió nada menos que ocho títulos oficiales en el Show del Derrape.

No es casualidad que el "Flaco" llegue encabezando las posiciones con una buena diferencia, que construyó a partir de dos victorias y de la sumatoria de puntos importantes en las dos restantes.

Molardo se impuso en la primera y en la tercera, mientras que los otros dos ganadores fueron Gonzalo Zbrun y Agustín Bonomo, quienes también saben lo que es pintar el número 1 en el Midgets del Litoral.

El rival que más comprometía la consagración del morterense, Marcos García, resignó su chance en la prueba anterior tras su exclusión por técnica, cuando había triunfado en pista.

Teniendo en cuenta las bajas temperatura en los últimos días, la dirigencia de la AML elaboró un cronograma que se pondrá en marcha durante las primeras horas de la tarde, ya que luego de habilitarse el ingreso al predio, que se estableció para las 11:00, se cerrarán las inscripciones a las 14:30.

Una vez completado este trámite administrativo, desde las 15:00 se llevará a cabo las pruebas libres y a partir de las 16:00 la primera serie.



EL CAMPEONATO

Luego de disputarse cuatro fechas, Cristian Molardo encabeza las posiciones del Torneo de Verano 2022 con 243 puntos; lo escolta Mariano Bacci con 184,5; Marcos García tiene 169; Nicolás Scandalo 158; Germán Borgnino 150,5; Federico Maletto 148; Gonzalo Zbrun 142; Néstor Bosio 126; José Kunz 121; Agustín Bonomo 118; Leandro Giraudo 110,5; Andrés Osorio 110; Matías Audino 100; Tomás Platini 99; Luis Kunz 95; Ezequiel García 94; Jorge Lovera 91; Fernando Merke 88; Emanuel Olmos 85; Eugenio Mautino y Matías Maina 82; Emiliano Torassa 81; Cristian Mattioli y Jonathan Ferrero 80; Ulises García 78; Mariano García y Pablo Carignano 70; Hernán Filippi 67; Rubén Balangero 65; Claudio Pautasso 62; Matías Franco 59; Exequiel Gili 58; Jorgelina Bruno y Alejandro Charvey 55; Lucas Torassa 54; Oscar Giraudo 50,5; Arturo Funes 47; Diego Anthonioz y Jesús Ceragioli 46.