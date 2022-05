Empate en el adelanto y otro duro fallo del Tribunal

Este jueves se puso en marcha la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina, en Primera A, con el empate 1 a 1 en María Juana entre el local Atlético y Unión de Sunchales. Los goles fueron convertidos por Juan Perusia para María Juana y por Brian Otero para el Bicho Verde. En Reserva ganó el local por 1 a 0.

La continuidad será este viernes con otros dos encuentros: Argentino de Vila vs. Dep. Tacural a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera; y Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Asimismo habrá tres partidos que se adelantarán de Primera B: Atl. Esmeralda vs. Juventud Unida de Villa San José, a las 21 hs. Reserva y 22.30 hs. Primera; Dep. Bella Italia vs. Moreno a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; y Tiro Federal vs. San Isidro de Egusquiza, a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

En tanto, la Liga informó ayer que por cuestiones organizativas, el encuentro que deberán jugar el próximo domingo 9 de Julio vs. Peñarol, sufrió un cambio de horario: la reserva arrancará a las 15.30 y la primera división a las 17.

También notificó que la Mesa Directiva de la Liga trabajó en estos días para definir los estadios neutrales donde se disputarán los encuentros para definir las dos plazas pendientes para la Copa Santa Fe y los mismos se jugarán de la siguiente manera: En Peñarol, Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente y en 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs. Argentino Quilmes

Los días y horario de disputa de ambos encuentros, serán definidos en la sesión del Consejo Directivo del próximo martes 10/05.



DURAS SANCIONES

Entre los fallos salientes que dio a conocer anoche el Tribunal de Penas de la Liga Rafaelina de Fútbol llamó la atención un fallo: un año de suspensión para Leandro Depetris, jugador de Brown de San Vicente.

El nombre del futbolista, por su pasado como juvenil fundamentalmente, generó la inquietud. La sanción fue por un leve empujón al árbitro Franco Ceballos, tras haber visto roja directa en una acción de juego, en el partido contra Ramona de la cuarta fecha que había terminado 2 a 2.

Por otra parte, el Tribunal de Penas resolvió otorgar cinco días de plazo a los clubes Peñarol y Ben Hur para efectuar el descargo por los incidentes de sus hinchas luego del partido por la Copa Centenario.

En cuanto a otros fallos salientes, el delantero de Ferrocarril del Estado, Matías Zbrun, recibió cuatro fechas de suspensión.