“Es clave que los jóvenes tengan este espíritu de involucrarse"

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela, fue el co-organizador de la Junta Federal de UIA Joven que se desarrolló ayer durante toda la jornada en el Jockey Club de Rafaela, con una variada agenda de actividades y con un récord de convocatoria reconocido por todas las autoridades y dirigentes industriales presentes.

Diego Castro, presidente del CCIRR, recibió a los presentes, y Rubén Geneyro, presidente del INTI, realizó una presentación. Por otra parte, la actividad contempló la entrega de reconocimientos por parte del Municipio y la Provincia; palabras de referentes institucionales, jóvenes industriales y autoridades; y la destacada exposición de Miguel Galuccio, chairman y CEO de Vista, quien compartió su extensa experiencia.

La ciudad mostró su potencial y capacidad de llevar adelante un evento de tal envergadura, donde todos quedaron satisfechos y las posibilidades de intercambiar experiencias entre los diferentes sectores industriales fue lo que marcó la jornada, que hoy se trasladará a Esperanza.

El presidente de la entidad anfitriona, Diego Castro, manifestó: “La verdad que en primer lugar es un orgullo poder hoy ser sede de este evento tan importante, en segundo lugar a su vez genera un compromiso enorme. Aquí hay un trabajo muy grande de todo el equipo, con lo cual es momento de agradecer, porque esto se logra gracias a ser tenidos en cuenta por la gente de UIA Joven, por otra parte a la confianza de un montón de auspiciantes y de empresas que de manera desinteresada también colaboraron para que este evento sea posible. Estuvimos visitando más de 20 empresas de la localidad, hubo 200 jóvenes de 15 provincias distintas. Son este tipo de eventos que trascienden a una institución como lo es el Centro Comercial”. “Evidentemente y como decimos siempre y nos llena de orgullo, Rafaela es llamador, la gente quiere venir a ver la calidad de empresas, empresarios, emprendedores que hay, y eso hace a que la gente quiera venir a nuestra ciudad. La verdad es que se dio una jornada de mucha camaradería, de mucha buena onda. Es clave que los jóvenes tengan este espíritu de involucrarse, de estar comprometidos, de trabajar de manera asociativa, esto no es solo venir a hacer sociales y comer algo, seguramente de acá van a surgir muchas cosas para adelante”, indicó Castro.

El presidente del CCIRR, señaló que “lo que buscamos hoy acá es que haya diversidad, con empresas de diferentes tamaños y rubros. Yo creo que hay algo que distingue a la ciudad y es que se trabaja siempre de manera asociativa entre diferentes entidades, universidades, entre lo público y lo privado; sucede que en Rafaela estamos muy acostumbrados y lo vemos muy común a eso de que se hable un mismo idioma, pero a veces eso no siempre sucede en otros lugares”.



LA EXPERIENCIA DE GALUCCIO

El actual CEO y chairman de Vista, formó parte de la actividad desarrollada en Rafaela en el marco de la Junta Federal de UIA Joven, y brindó una charla de manera virtual, en la que los jóvenes participantes pudieron formular preguntas.

“Luego de mi aventura en YPF, decidí que quería hacer algo propio, que era momento de hacer algo que tenía ganas de hacer, de trabajar con la gente que quería trabajar y de armar una compañía con lo que había aprendido y sobre todo con la cultura con la que quería trabajar. En ese periodo formé Vista que es la compañía que hoy presido, tanto como chairman y CEO, que nace con un papel en blanco en una tarde con otros tres muchachos que llamé para acompañarme y que hoy son co-fundadores de Vista y mis socios, y además son más jóvenes que yo y podrían estar en UIA Joven”, relató Galuccio. Una de las preguntas que le formularon, tuvo que ver con cómo se obtiene la fe y la esperanza en un contexto tan complejo y de altísima incertidumbre, a lo que respondió: “Primero debo decir que soy un positivo nato, siempre veo el vaso la mitad lleno y es una cuestión de actitud que es súper importante para los emprendedores, nunca vi un emprendedor que emprenda sin querer llegar primero. Tenés que creértela. Recorriendo el mundo también lo he visto, he visto pueblos, naciones que tienen más emprendedores y hacen cosas más grandes porque tienen esa actitud de pensar en grande”. Galuccio, al ser consultado por los empleos del futuro, de las nuevas profesiones, formaciones y ante el pedido de algún consejo que desde su experiencia él daría, dijo: “Hagan lo que les hace feliz, cada cabeza es distinta y siempre es importante aprender”.