Rafaela fue sede de la Junta Federal UIA Joven

La Unión Industrial Argentina (UIA) Joven es un espacio conformado por jóvenes industriales y emprendedores sub 40 que representan a cámaras regionales y sectoriales. La juventud que integra el colectivo federal busca, a través de la articulación y la complementación de ideas y debates, el establecimiento de parámetros que colaboren en la consolidación de una sociedad desarrollada en todos los niveles: productivo, económico, político, cultural y educacional.

En esta oportunidad, en el Jockey Club de la ciudad de Rafaela, se desarrolló una nueva edición de la Junta Federal UIA Joven. El evento contó con la participación de 200 jóvenes y más de 10 provincias de nuestro país. La actividad estuvo a cargo de la Federación Industrial de Santa Fe, a través del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, como co-organizadores. Cabe destacar que durante la jornada de este viernes 6, continuarán las actividades en la ciudad de Esperanza.

Participaron del evento el gobernador Omar Perotti; el intendente Luis Castellano y el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher. Además, estuvieron presentes la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima; el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti; el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento; el coordinador de Empleo municipal, Juan Ignacio Ruggia, concejales, entre otros.



"UNA EMPRESA EXPORTADORA

GENERA VALOR, CONTAGIA, MOTIVA"

En el encuentro, el Gobernador expresó: “Donde hoy se respira producción e industria es en el interior. Es muy bueno que la UIA joven y la FISFE joven estén haciendo este recorrido porque son los dirigentes jóvenes de instituciones que conocen todas las posibilidades que tiene nuestra Argentina; son defensoras de los intereses del interior y con valores”.

“Tienen enfrente un desafío enorme y la confianza en ellos es muy alta. Estos dirigentes son los que están viviendo una transición. Lo están viendo en sus fábricas con una etapa a la que muchos denominan una ‘nueva Revolución Industrial’. Desde la primera Revolución con las primeras máquinas a vapor, pasando por las nuevas formas de producción de energía eléctrica, las computadoras e Internet y las actuales que fusionan lo físico con lo digital y la biotecnología, sin dudas, impacta muy fuerte”; sumó Perotti.

El Gobernador manifestó que “son estos dirigentes quienes le dan la impronta a sus empresas con lo antes mencionado. Esas tecnologías son las que provocan el salto en todos los sectores y en todas las disciplinas, con nuevos productos y nuevos mercados. Estos jóvenes dirigentes están creando las bases sólidas de una industria nacional con vocación y visión internacional. Eso nos va a llevar a crecer”. “Santa Fe genera el 23 por ciento del total de las exportaciones nacionales y en el último año se produjo un fuerte crecimiento de la manufactura industrial. Eso es valor agregado. Son nuestras pymes con más de 700 empresas exportadoras en 90 localidades. Tener una empresa exportadora es tener una empresa que genera valor, que contagia, motiva, entusiasma, donde se quiere estar y pertenecer con orgullo”; cerró.



"CREO EN EL PAIS

Y EN EL FUTURO"

Luego, Luis Castellano, expresó: “Para nosotros como como anfitriones, es un encuentro que nos enorgullece y nos pone muy en alto. Rafaela es una ciudad que pertenece una región y a una Provincia donde el trabajo y la producción estructuraron y estructuran la vida comunitaria y social”. Con respecto al trabajo en la ciudad, Castellano detalló que “hay una inversión y una apuesta muy grande hecha por el empresariado local durante estos últimos años y un acompañamiento importante también de los tres niveles de Gobierno, -nacional, provincial y local- porque es imposible desprender en el vínculo público-privado la inversión privada de la pública, la verdadera sinergia positiva se hace cuando van de la mano las dos inversiones y cuando miramos al futuro juntos”. El Intendente alentó explicando que “en un momento en donde parecería que la única alternativa que se ve en algunos medios es irse del país, yo quiero agradecerle a las y los jóvenes empresarios por decir: yo me quedo en el país, y no solo me quedo, creo en el país, creo en el futuro, invierto y pienso en el mediano y largo plazo. Eso para nosotros, y fundamentalmente para la Argentina, es una gran noticia”. “A todas y todos los organizadores agradecerles por haber elegido a Rafaela, a las autoridades de la UIA y fundamentalmente a cada uno de los empresarios, por seguir apostando a la Argentina, a Santa Fe y a Rafaela”; cerró el mandatario local.