“La construcción de confianza es un ítem que va a ser fundamental”

La Junta Federal de UIA Joven, que tuvo ayer su primera jornada en Rafaela, contó con la presencia del presidente de UIA Joven y director de TN & Platex, Tomás Karagozian, quien ponderó la organización del evento, elogió a la ciudad y a sus empresas: “Estamos muy contentos de estar acá, está es la segunda vez que yo vengo a Rafaela, vine hace algunos años con mis amigos de Basso y me había vuelto loco de la cabeza y tenía muchas ganas de venir y somos muchos en esta actividad, más de 200 industriales que estamos acá, mañana (por hoy) en Esperanza, estos industriales de casi 15 provincias que lo que viene a hacer es a formarse, a comprender un poco más la realidad productiva de sectores y regiones tan importantes como la de Rafaela”. “Básicamente la agenda que estamos desarrollando es esa, la de visitar fábricas, conocernos, generar y seguir ampliando este espacio de contención muy importante y lo que sí tengo que agradecerles a todos los locales de esta ciudad, a los funcionarios municipales, provinciales que nos reciben siempre con buena onda, siempre con pro actividad y siempre cuando uno se siente contenido y siente ese afecto quiere volver”, expresó con un tono de enorme satisfacción y agradecimiento.El joven y a su vez experimentado dirigente industrial, destacó el récord de participantes en la Junta Federal de UIA Joven desarrollada en Rafaela y dijo que “la verdad es que como mencioné nosotros venimos creciendo mucho como espacio, a nivel nacional tenemos una llegada a 550, 600 jóvenes industriales, pero juntar esta cantidad teniendo en cuenta que estamos todos con temas del día a día en nuestra fábrica, no es fácil y hoy se logró. Una gran presencia por ejemplo de otras provincias como Entre Ríos, Santiago Del Estero, gente de San Juan, un número muy importante lo que se está dando y por supuesto con la presencia espectacular de Santa Fe, con industriales de Rosario, Cañada de Gómez, de Sunchales, Esperanza y obviamente todos los rafaelinos”.Karagozian, contó que visitó junto a otros participantes la empresa VMC, “una empresa muy linda del sector metalúrgico, estuvimos viendo por ejemplo algunas máquinas que le hacen para petróleo y gas justo a Miguel Galuccio para Vista, y es eso justamente lo que nosotros debemos hacer si queremos formarnos como industriales, comprenden la industria a nivel general. Un lujo todo lo que se ha organizado”.“Acá no importa si un industrial tiene una empresa de una persona o una de 5000 personas, somos todos iguales, todos venimos a aprender, todos venimos en un punto a derribar preconceptos y a empezar a interactuar. Creo que la construcción de confianza es un ítem que va a ser fundamental para nosotros como generación Industrial, aprendiendo de todo lo bueno que hicieron los dirigentes que están hoy y acercándonos cada vez más para trabajar como industriales, después como sector empresario y después acercándonos a movimientos sindicales y sociales, para entender que si nosotros queremos a futuro hacer cambios estructurales solo vamos a poder hacerlo si tenemos un buen diálogo que es la principal herramienta para establecer los consensos que necesitamos”, afirmó.