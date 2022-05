La Escuela Regional Oeste de Policía está casi lista para iniciar las clases

El subsecretario provincial de Formación y Capacitación en Seguridad Pública, Cristian Battaglino; el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit; y el presidente de la subcomisión de Automovilismo del Club Atlético de Rafaela, Adrián Sanmartino, recorrieron este jueves el espacio que ocupa la obra de la Escuela Regional Oeste de Policía dentro del predio del Autódromo “Ciudad de Rafaela”.

La Escuela de Policía iniciará las clases en Rafaela “de no haber ningún inconveniente, en los primeros días de junio”, informó Cristian Battaglino.

El funcionario observó el avance de la obra a la que calificó de “excelente” y señaló que “en esta gestión del gobernador Perotti estamos dando un giro de 180 grados a la formación policial con una formación regional en donde los agentes se formarán en su lugar de residencia, con todo lo que significa ello, debido al desarraigo que sufren las personas que prestan servicio en la entidad policial”.

Battaglino indicó que “la carrera de auxiliar en seguridad tiene una duración de dos años y los egresados se recibirán con el título de auxiliar en seguridad” y señaló que “se trata de una nueva impronta con nuevos diseños curriculares, incorporación de tecnología, polígonos virtuales. En este sentido, avanzamos con un convenio con el Tiro Federal de Rafaela para la práctica de tiro y el asentamiento de la futura sede de la Escuela. En ese proyecto estamos trabajando”.



VERDADERA POLÍTICA PÚBLICA

Por su parte, Maximiliano Postovit destacó la predisposición de la dirigencia del Club Atlético de Rafaela, a su presidente, Silvio Fontanini, para colaborar cediendo parte del predio del Autódromo para que la Escuela Regional Oeste de Policía tenga su sede provisoria en ese lugar. El secretario remarcó que la Escuela de Policía “es ver plasmada una verdadera política pública de seguridad que trasciende cualquier bandería o gestión. Tener policías formados en la ciudad es muy importante porque es un vecino de la propia ciudad quien nos estará cuidando a nosotros, a nuestras instituciones. Ese sentido de pertenencia es lo que se está buscando”. Postovit manifestó que la instalación de la entidad formadora de agentes de Policía “no solo beneficiará a Rafaela sino a todo el Departamento Castellanos. Por eso quiero destacar las gestiones del gobernador Omar Perotti, el senador Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano para que esta idea sea una realidad. Hoy en día, Rafaela cuenta con una variedad académica muy amplia, con carreras universitarias y terciarias, y que se incorpore la seguridad pública es una interesante alternativa para los jóvenes.”. Vale recordar que 320 personas de todo el Departamento se inscribieron para cursar sus estudios y 100 serán los que ocuparán un cupo en Rafaela.



COLABORACIÓN CON LA CIUDAD

Finalmente, Adrián Sanmartino mencionó que “la comisión directiva no dudó en colaborar y ceder un espacio para que se instale la Escuela de Policía. Hemos tenido que realizar algunas adecuaciones con nueva infraestructura en distintos sectores –automovilismo, pelota a paleta, fútbol-. No obstante, queremos colaborar con la ciudad, como siempre lo hacemos”. Sanmartino contó que “adaptamos salones en donde se llevan a cabo diversas actividades: divisorios en el quincho, mejoras en la cocina, adaptación del lugar en donde se practica pelota a paleta para que sea aula, contenedores que cumplirán las funciones de duchas y oficinas, entre otros detalles que están pronto a terminarse”.