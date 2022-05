Cuenta regresiva para el Censo Nacional

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) realizó ayer una jornada de capacitación en la sede de la Escuela Técnica N° 460 "Guillermo Lehmann" de los censistas que visitarán las viviendas el próximo 18 de mayo, que será feriado nacional, en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda Argentina 2022.

Lucía Galetti, subcoordinadora de Gestión del IPEC y Mónica Ferrer, miembro del equipo de coordinación encabezaron la actividad a la vez que ofrecieron una rueda de prensa para dar detalles del censo. En este sentido, se remarcó la importancia del Censo Digital, modalidad que se incorporó este año y que ya se habilitó en marzo. A su vez se desmintió la obtención de datos y combinaciones con otras bases de la web. En el formulario online solo se solicita el DNI de quien elige completarlo, solo para garantizar que no responde a un robot informático. Luego desaparece sin cruzarse con ningún otro dato personal. Al respecto, Galetti comenta: "Todo está cubierto con el secreto estadístico que es la Ley Nacional 17.622, la Provincial 6533. Las preguntas son sobre vivienda, hogar, educación, migración, trabajo: lo que se necesita saber en cuanto a población". Así mismo se insistió en la necesidad del Censo, ya que el último se realizó en el año 2010.

Hasta el momento, solo un 15% optó por realizar el Censo Digital en cada departamento de la provincia. Se espera que estos números se reviertan y que la mayoría de los habitantes elijan esta modalidad. Actualmente, se cuenta con 60.000 censistas a nivel provincial y, bajo la gran demanda, se necesitarán aún más (a nivel nacional son más de 600.000).

Una de las cuestiones más preocupantes a la hora de este evento nacional es la inseguridad. En este sentido, Galetti especifica cómo van a estar identificados los censistas: "Van a llevar pechera y una credencial con un código QR que se puede escanear para obtener sus datos, hasta una foto. Además, se pueden comunicar con el IPEC para obtenerlos".

Con respecto a la pandemia que demoró la posibilidad de realizar el Censo, Mónica aclara: "Nadie se esperaba la pandemia. Mucha gente comenzó a hacer construcciones y eso provocó una explosión que es la que se tiene que tener en cuenta. Hay edificios que no estaban contemplados. Esto fue parte del trabajo post pandémico".

Otro de los temas importantes de este Censo 2022 es la diferencia con los anteriores: "Se plantea la opción de género en el cual se solicita especificar cómo uno se percibe. Además la cuestión informática; si tienen red wifi en su casa, celular conectado a internet... se intentó modernizarlo de acuerdo a las necesidades. Esto nos da una pauta del aspecto socioeconómico que tiene la zona", explica Ferrer.

Para sumar detalles al respecto, Gabriel Frontons, director de IPEC quien sostuvo un diálogo con Soledad Salusso en Next Tv, agrega: "El censo digital es una herramienta novedosa, con muchos beneficios. Esta instancia va a estar disponible en la página web censo.gob.ar hasta ese mismo día, miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana. Es también una ventaja para los censistas que se realice bajo esta modalidad".