Hubo 133 víctimas de homicidio en Rafaela en los últimos 8 años

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En la jornada de ayer, el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, expuso en la presentación del Informe de Gestión de la Fiscalía General 2020-2021.

Los informes de gestión están previstos en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación, número 13.013, y se realizó en el recinto de la Cámara de Senadores ante legisladores de ambas cámaras.

El evento estuvo encabezado por Rubén Pirola, presidente provisional del Senado, en tanto que Jorge Baclini asistió al encuentro en compañía de fiscales y funcionarios del MPA.



FALTA DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

Antes de realizar su exposición en la Legislatura, el fiscal General dialogó con la prensa. Baclini reclamó más recursos económicos y humanos para el MPA, y aseguró que “la estructura no es suficiente”; agregando asimismo que, “el presupuesto sigue siendo escaso. Es importante fortalecer el MPA para dotar de recursos necesarios para hacer frente a la problemática en que se encuentra la provincia en términos de delito”, advirtió.

El fiscal General puso acento en: "la cantidad de causas que se han materializado y la cantidad de condenas" afirmando que la cantidad de detenidos "han aumentado el 100% y eso se puede marcar como trabajo del Ministerio Público”, señaló.

Yendo a las cifras, Baclini aseguró que, “somos 650 personas en toda la provincia de Santa Fe para una problemática de 230 mil delitos anuales. Más de un 1.700.000 delitos fueron denunciados desde que empezó el MPA, con una estructura que no es la suficiente”, destacó; a la vez que resaltó el trabajo de los suyos: “el personal del MPA redobla sus esfuerzos para hacer frente a esta demanda. A veces se hace muy difícil”, dijo.



PRESENTACION

En el prólogo de la presentación del informe, Baclini sostuvo que, "los logros conseguidos en el cuarto año de nuestra gestión iniciada en abril de 2017 permiten arribar a una conclusión muy clara: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación institucional".

Sobre los lineamientos adoptados señaló: "Una de las marcas distintivas de nuestra gestión es la importancia brindada a las víctimas en cada iniciativa. El valor de este lineamiento institucional se advierte, por ejemplo, en la creciente cantidad de usuarios del sistema de denuncias online implementado el año pasado".

"Por otro lado -prosiguió-, este último año tomamos la decisión de profesionalizar cada vez más las áreas de Criminalística y de Delitos Complejos. En función de ello, invertimos una gran cantidad de recursos económicos para consolidar estos espacios en toda la provincia y trabajamos arduamente para poner en marcha laboratorios en las cinco circunscripciones judiciales".

"La perspectiva de género -concluyó el jefe de fiscales- por su parte, sigue siendo una de las características transversales de nuestro trabajo al frente del MPA. Son ejemplos de esta convicción los recursos financieros y humanos destinados al abordaje de la problemática; y los protocolos elaborados y adoptados", cerró.



ESTADISTICAS

EN RAFAELA

* Cantidad de víctimas de homicidios por Fiscalía Regional, desde el 10 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2021. Fiscalía Regional Rafaela: 133 víctimas.

* Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes por Fiscalía Regional, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Fiscalía Regional Rafaela: 2,2.

* Legajos creados por Fiscalía Regional, desde el 10 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2021. Fiscalía Regional Rafaela: 113.543.

* Cantidad de juicios orales por Fiscalía Regional, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Fiscalía Regional Rafaela: 13.

* Cantidad de juicios abreviados por Fiscalía Regional, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Fiscalía Regional Rafaela: 162.



HOMICIDIOS

EN LA PROVINCIA

* Homicidios por uso intencional de la violencia. En el primer semestre de 2021 se registraron 175 homicidios por uso intencional de la violencia en la provincia de Santa Fe. En tal sentido, el mayor número de víctimas se detectó en 2014. Desde ese momento se produjo un declive significativo y continuado hasta 2017. En 2018 hubo un aumento que no llegó a los niveles de 2016, en 2019 se registró un leve declive, mientras que en 2020, nuevamente un ascenso.

* Entre 2014 y el 30 de junio de 2021 se registraron 338 muertes violentas e intencionales de mujeres. El 45,4% fueron femicidios (154 víctimas).

* Delitos contra la integridad sexual: desde la creación del MPA hasta el cierre del primer semestre de 2021, en toda la provincia se crearon 21.327 legajos con las calificaciones legales "Delitos contra la integridad sexual", "Promoción y facilitación de prostitución", "Pornografía infantil", "Grooming - Ciberacoso", "Promoción y facilitación de corrupción de menores".



ESTADISTICAS

EN LA PROVINCIA

* Entre el 10 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2021 se iniciaron en la provincia de Santa Fe más de 1.600.000 investigaciones en las distintas unidades fiscales del MPA. Por su parte, en el primer semestre de 2021 se crearon más de 110.000 legajos en toda la provincia.

* Más de 12.000 audiencias de primera instancia y alrededor de 1.000 de segunda instancia tuvieron lugar en las sedes de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) de la provincia de Santa Fe durante el primer semestre de 2021. En total, desde el inicio del nuevo sistema de enjuiciamiento penal hasta la fecha se realizaron más de 43.000 audiencias, solamente en sedes judiciales.

* Más de 1.200 juicios de procedimientos abreviados se llevaron adelante en la

provincia de Santa Fe durante el primer semestre de 2021. La cifra se enmarca en los más de 14.000 juicios de este tipo que hubo desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal en 2014.

* En el primer semestre del año 2021 se realizaron más de 130 juicios orales y públicos en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. En total, desde el

10 de febrero de 2014 hasta el 30 de junio de 2021, se llevaron adelante más de 950 debates orales.