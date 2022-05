Municipales no descartaron anticipar la revisión salarial

El actual contexto socioeconómico del país complica fundamentalmente a los asalariados y una inflación que escaló a un ritmo de 6 por ciento mensual pone en jaque los acuerdos paritarios, entre ellos los alcanzados en la órbita del sector público de la provincia de Santa Fe. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco, comentó: “Nosotros cerramos un acuerdo en marzo por un aumento salarial de 46%, que comenzó con un primer tramo de 22%, ahora en mayo se sumará un 4% y en junio otro porcentaje similar y luego habrá más llegar a septiembre. Hasta el momento, en Rafaela, Esperanza y San Vicente -que son las tres municipalidades bajo jurisdicción del SEOM- junto a las 45 comunas no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con el cobro en tiempo y forma. Entendemos que esta situación es dificilísima, con una inflación superior al 6% mensual que impacta directamente sobre el poder adquisitivo, con lo cual es prácticamente imposible sostenerlo de esta manera”.

El sindicalista rafaelino contó que “tenemos una cláusula de revisión en septiembre para ver cómo termina el año, nuestro objetivo fundamental es estar por arriba de la inflación y eso es lo que vamos a traccionar y a generar en conjunto, pero está claro que nunca preveíamos una inflación del 6% mensual". En este sentido, Cocco no descartó la posibilidad de adelantar la revisión prevista para septiembre. "Lo que estamos entendiendo es que si hay que hacer una revisión o sentarse a ver esto porque la inflación supera el aumento que hemos conseguido en marzo hasta llegar a septiembre, lo haremos, pero repito, por el momento no hemos tenido incumplimientos”, señaló el dirigente gremial.



EL SALARIO INICIAL

DE UN MUNICIPAL

Al ser consultado por el salario que percibe un trabajador municipal que recién ingresa, Cocco dijo que “hoy en la provincia de Santa Fe el mínimo garantizado es de $65 mil para el ingresante, ese es el piso que tenemos, por supuesto que con eso hoy no se puede resolver absolutamente ningún tipo de tema económico, y después hay otros tipos de suplementos adicionales. Esta realidad nos desborda, a cualquier acuerdo paritario o convenio colectivo lo complica muchísimo”.

Y agregó: “Entendemos que la inflación núcleo que son los 30 productos que consume habitualmente la población es superior a la inflación reconocida, sumado a que hay una especulación muy grande de absolutamente todos. Esta es una carrera que no la gana nadie, pero algunas tratan de sacar ventajas. Ese es un tema que no podemos resolver ni los representantes sindicales ni los trabajadores, nos excede y hace que nos encontremos totalmente desamparados”.



MUNICIPIOS Y COMUNAS

MUY COMPROMETIDOS

El titular del SEOM destacó el compromiso en medio de la difícil coyuntura por todos los municipios y comunas y expresó que “hoy el escenario es muy complejo ya que la realidad en algún punto de las finanzas de los municipios y comunas también se ven impactadas por la inflación; hoy los insumos son carísimos, se hace complicado mantener los servicios en general, es una problemática que golpea absolutamente a todos. Lo cierto es que se necesitan medidas políticas a nivel nacional”.



ASIGNACIONES FAMILIARES

En cuanto al tema asignaciones familiares, Cocco explicó que “hemos tenido un aumento el año pasado por decreto del gobernador y hoy lo estamos reclamando de nuevo porque desde hace un tiempo atrás han quedado desfasadas con respecto al aporte que hace ANSES. Es una desigualdad que a nosotros nos desfavorece y complica muchísimo. Lo que venimos planteando es que haya actualizaciones permanentes con la evolución de la inflación, no atarlas a un número fijo para no tener que depender del decreto del gobernador”.