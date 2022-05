La Revolución De Niro

El actor Robert De Niro está causando una enorme revolución luego de su llegada a la Argentina, donde se encuentra grabando escenas de la serie “Nada” que protagoniza junto a Luis Brandoni. En una nota con Cristina Pérez, para su programa Cristina Sin Vueltas (Radio Rivadavia), el dueño de la parrilla donde grabó y comió dio detalles sobre el menú que pidió el neoyorquino.

“Comió ojo de bife con ensalada y flan. Estaba todo preparado por la producción y lo pidió como lo comen ellos: grandote, son unos bifes de como 800 gramos”, comenzó a contar Omar Escudero, dueño de la parrilla El Rebenque de Omar. Y añadió: “Aparentemente le gustó el ojo de bife, pero no llegué a notar su reacción. Lo noté muy tranquilo, humilde y sonriente”.

Además, detalló que “estuvieron De Niro con Brandoni haciendo su partecita. Querían este tipo de local para esa escena, algo antiguo y de barrio”, y confesó emocionado que “para mí fue una alegría. Ellos alquilaron el salón para dos días; ayer (por el martes) y antes de ayer (lunes). Estoy muy emocionado, es una experiencia linda que queda para siempre”.

Pese al alquiler, Omar explicó que no habló con De Niro porque “yo estaba afuera, por suerte vino el parrillero de la casa y me quedé más tranquilo por el tema del tiraje, el fuego y la grasa”.

También, recordó cómo se enteró que habían elegido a su parrilla para grabar las escenas: “Hace un par de meses un muchacho sacaba fotos desde enfrente, le fui a preguntar y me comentó que era de la producción de la serie”, y confesó que “lo primero que le pedí a la producción fue que me deje material para vestir más los cuadros del local”.

En el Rebenque de Omar se grabaron dos escenas: “Una en la que De Niro charla y come con el mozo y otra al final en la calle, cuando se saludan. Son simples escenas que por ahí llevan tiempo por repetirlas cuando algo no sale”.

La ficción “Nada”, que es dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, se estrenaría el año que viene en la plataforma de streaming Star+.

El personaje de De Niro será un amigo extranjero del que encarnará Brandoni, en un vínculo que de alguna manera emula al que une a los dos actores en la realidad. Es que según relató "Beto" públicamente los últimos días, su relación de amistad nació hace más de 30 años a instancias del mutuo conocimiento con Lito Cruz y lleva ya muchos años.Para De Niro será la segunda experiencia filmando en Argentina, luego de que en los '80 estuvo por "La misión".

"Nada" será una comedia dramática de cinco episodios centrada en Manuel (Brandoni), un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años.