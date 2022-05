Escuela de Policía: el 6 de junio se inicia el dictado de clases en Rafaela

Como se sabe la Escuela Regional de Policía de Rafaela empezará su funcionamiento en el predio del Autódromo de Atlético de Rafaela que aporta dos estructuras de material ya construidas a las que se le suman dos contenedores para complementar sus actividades. Mientras tanto se avanza con el proyecto para el emplazamiento definitivo de sus instalaciones que se edificarán en el Tiro Federal de nuestra ciudad.

En la mañana de la víspera, Gabriel Leegstra, director provincial del ISeP se comunicó con el Jefe de Gobierno local y le adelantó el cronograma que media hasta la inauguración del establecimiento de formación de los nuevos cadetes.

Sobre este mediodía llegará a la ciudad el subsecretario de Formación y Capacitación, Cristian Battaglino, para recorrer las obras del Autódromo y, tal vez, brinde algunos detalles más.

Vale recordar que el emplazamiento de la delegación del ISEP en el Autódromo es de carácter provisorio, y por los próximos dos años, debido a que luego se trasladará a un sector del Club Tiro Federal, donde se construirá su edificio definitivo, tras haberse alcanzado un acuerdo entre la Provincia y esa institución rafaelina.

Históricamente, en Rafaela se ha manifestado un marcado desinterés de los jóvenes para formar parte de la fuerza de seguridad y, como consecuencia de ello, la dotación personal que revista en la ciudad y la región, está integrada en su amplia mayoría por efectivos que arriban de distintos puntos de la provincia.

"Esto va a beneficiar la calidad de vida de los agentes policiales. Uno de los grandes problemas que tiene el funcionamiento de la estructura policial es lo que sucede ahora; es decir, que la gran mayoría de los agentes que trabajan en Rafaela, no son de la zona. Hay que darle su tiempo para sus viajes y para visitar a sus familiares. Esto es mejorarles la calidad de vida y hacérsela más económica porque los agentes tienen que trasladarse a ver a su familia o bien trasladar a su familia a la ciudad, lo que genera una serie de gastos e inconvenientes que después se trasladan y repercuten en el trabajo”, definió el intendente Luis Castellano luego de conocerse la decisión del ministerio de Seguridad de abrir una Escuela de Policía en la ciudad.

La creación de las Escuela en Rafaela, junto con la de Reconquista, se sumarán a las que ya capacitan a los futuros agentes policiales en Recreo, Rosario y Murphy, y son la concreción de una política del Gobierno provincial que impulsa la creación de escuelas regionales de Policía en la provincia para facilitar el acceso e ingreso de mayor cantidad de cadetes para generar una fuerza de cercanía y conocimiento de los territorios que transita.

Este modelo tiene por objetivo que la policía esté formada y conozca el lugar donde luego va a prestar servicio porque esto viene aparejado con su idiosincrasia, la forma de vida y una relación con la sociedad que primero los contenga, y que después les brinde trabajo; consecuentemente, que haya una relación entre la fuerza policial y la comunidad”, apuntó el ministro Jorge Lagna al momento de rubricar el acuerdo con Atlético de Rafaela para montar lo que será la primera sede de la Escuela Regional de Policía,.

Desde el 8 hasta el 31 de octubre del pasado año estuvo abierta la inscripción para realizar la carrera de Policía, que destinará 100 plazas a la nueva Escuela Regional de Rafaela, para la cohorte 2022 - 2023 y es para destacar la muy buena recepción que tuvo la propuesta, hecho que se refleja claramente en las casi 340 aspirantes de jóvenes de la zona que se anotaron, los que ya pasaron el proceso de selección para reducir esa cantidad a un centenar.



LA CARRERA

En la nueva Escuela Regional de Policía de Rafaela, los estudiantes podrán cursar la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial; una carrera de tres años, siendo los dos primeros de cursado presencial bajo régimen externo.

Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de "Auxiliar en Seguridad", que permite ingresar a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Además obtienen el título nacional de "Agente de Calle".

Luego de haber prestado dos años de servicio activo en la Policía, se debe cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.



CONCEJALES EN EL ISEP

Una delegación de concejales de nuestra ciudad compuesta, por el presidente Germán Bottero, Juan Senn, Lisandro Mársico, Martín Racca, Alejandra Sagardoy, Valeria Soltermam y Miguel Destéfanis, y algunos secretarios de bloque visitó en la mañana de este miércoles la Escuela de Policía de la ciudad de Recreo para conocer sus instalaciones y tomar contacto de primera mano con la máxima autoridad del ISeP, Gabriel Leegstra.

Al encuentro, pautado con antelación y por invitación a los integrantes del Cuerpo Legislativo, tuvo la repentina presencia del secretario de Seguridad local, Maximiliano Postovit, el Jefe de la Guardia Urbana de Rafaela (GUR) y del Secretario de Gestión Social e Institucional perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini.

Luego de la recorrida, Bottero expresó que la visita “es parte de las agendas que construye el Concejo. Queríamos conocer el ISeP y cómo funciona teniendo en cuenta que está por abrir en poco tiempo más la sede en nuestra ciudad y estábamos interesados en saber sobre la formación de los policías”.

“Encontramos -continuó- un trato muy cordial del director Leegstra, quien respondió todas las preguntas que le hicimos los concejales. Luego hicimos una recorrida por todo el predio y edificio”.

“En ese marco nos contó que a Rafaela viene la Escuela de Cadetes y que serán alrededor de 100 de unos 500 asignados al centro norte provincial, otros 100 están destinados a Reconquistas y el resto permanece en Recreo, en el ex Liceo Militar”, apuntó Bottero.

Y finalmente remarcó que “es importante que tengamos la Escuela en Rafaela porque históricamente el ingreso a la Institución policial no fue una opción para los jóvenes de la ciudad y la región, pero en este caso los hay, y muchos también del oeste del Departamento, de la zona lindante con Córdoba”

Por su parte, Senn destacó la buena recepción y la importancia que le dieron desde la ISeP debido a que el director Leegstra convocó a los cuatro directores de las Escuelas que tiene el ISeP”.

Sobre la buena impresión que causaron las autoridades del ISeP en la delegación, el edil dijo: “celebro que tanto Leegstra como los directores que hemos conocido de las Escuelas estén a cargo de los futuros policías”.

A su vez, mencionó que “los contenidos de la carrera en la Escuela de Rafaela son los mismos que en Recreo, Rosario, Reconquista y Murphy. Todos pueden tener algo distinto y propio de la región como la de nuestra ciudad tendrá un componente especial que es permitir una política de arraigo en cuanto a las fuerzas de seguridad porque necesitamos tener policías de la ciudad o de la región”.



NO LO DUDAMOS

Con la Escuela de Policía en marcha y con un importante grado de avance en los trabajos, tiempo atrás, La Opinión consultó al presidente del Atlético Rafaela, Silvio Fontanini, quien expresó su alegría “por ser parte de este proyecto que está pronto a ser realidad y nos llena de orgullo que hayan pensado en nuestra institución para llevar adelante esta idea”.

Idea que reforzó al señalar que: “como institución tan arraigada en esta ciudad tenemos el deber y la obligación moral de colaborar con la sociedad, de cooperar, y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro espíritu es que la ciudad nos da y queremos devolverlo. Sin hacer valoraciones políticas ni de oportunidad, que no nos corresponden, respondimos a un pedido de colaboración de la Provincia para colaborar, mientras se construye el edificio definitivo en el Tiro Federal. En estas cuestiones no lo dudamos y todo lo que le podamos devolver a Rafaela es bienvenido en nuestro club”.

Sobre la importancia de la Escuela dijo no tener dudas “que será muy bueno para Rafaela. No conozco del tema seguridad, pero pienso y desearía que los policías sean de acá porque entonces el vecino los conoce o a su mujer o a la familia y no como ha ocurrido siempre que viene de distintas localidades, que serán excelentes personas, pero no conocen la ciudad y a su gente”.

Asimismo, Fontanini adelantó que cuando la Escuela se traslade, el club se verá beneficiado con los espacios que fueron modificados. “Donde están las aulas se quitarán las divisiones (se construyeron en durlock) y se transformará en un quincho amplio, el del frontón va a quedar como un salón comedor y el contenedor de duchas va a quedar para la pensión que estamos levantando para nuestros jóvenes deportistas, mientras que el de oficina si nos sirve quedará ahí o lo levantamos y lo trasladamos a otro lugar, pero va a ser de gran utilidad”, reveló Fontanini.