Comenzó la entrega de la Movilidad Educativa Rural

Rafaela puso en marcha una nueva entrega de Movilidad Educativa Rural, el programa lanzado por el Gobierno de la Provincia que beneficia a estudiantes, docentes y personal no docente de escuelas rurales de todos los niveles y modalidades.

Este beneficio, forma parte del Boleto Educativo Gratuito que busca garantizar la asistencia a las escuelas. En el caso de la Movilidad Educativa Rural se acredita un monto para solventar el traslado desde el domicilio del interesado o interesada hasta las instituciones educativas. Cabe destacar que el beneficio también abarca a estudiantes, docentes y personal no docente, de escuelas urbanas que no cuentan con un servicio de transporte público que les garantice el traslado desde sus lugares de residencia.

En cuanto a la acreditación de los mismos para los alumnos y alumnas, el otorgamiento del beneficio lo continuarán realizando desde Municipios y Comunas. Pero los y las docentes y Asistentes Escolares de escuelas oficiales, el monto se acreditará en la cuenta sueldo; mientras que para los de escuelas privadas el monto será acreditado en el CBU/CVU indicado por el interesado en el formulario de inscripción.

Dicha acreditación de los fondos se ejecutará a mes vencido y el importe corresponderá a los kilómetros entre el domicilio del solicitante y el establecimiento al que asiste.

Una de las instituciones que cuenta con beneficiarios es la Escuela Nro 1304 "Vicente López Y Planes", donde en el mediodía de ayer se llevó a cabo un acto de entrega de los fondos correspondientes a la Movilidad Educativa Rural.

El encuentro, del que participaron estudiantes y familias, contó con la presencia de la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni quien manifestó que actualmente, esta política de Estado acompaña a 65 estudiantes que representan cerca de doscientos mil pesos mensuales. Además, agregó que esta ayuda y aporte económico permite derribar uno de los obstáculos que siempre se ha presentado en la educación que era el transporte de los estudiantes y sobre todo en la ruralidad.

Ambos concretaron la llegada de esta primera entrega y conversaron con padres, madres y estudiantes acerca del desafío que representa continuar con los estudios.

Por último, la directora de la institución, Viviana Sudano, agradeció el compromiso con la educación y con las familias. Además, lideró un recorrido por las instalaciones de la escuela donde se pudieron observar los trabajos que está llevando a cabo la comunidad educativa.

Finalmente, la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen manifestó que “nosotros optamos por estos vales de combustible ya que la mayoría de estos niños y niñas son traídos todos los días por las familias en moto y en auto, y esta ayuda, en el formato de combustible es significativa y le representa una buena ayuda al presupuesto familiar, asegurándonos así una mayor posibilidad de que estén todos los días en la escuela”.