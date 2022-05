Acompañar a la mujer embarazada y al niño en sus primeros 3 años de vida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa diversos programas sociales con el objetivo de reforzar la asistencia social para quienes se encuentran en una situación económica vulnerable; en el caso de las embarazadas, pueden acceder al Plan 1000 Días. Se trata de una iniciativa que busca acompañar a la mujer durante su embarazo y la primera infancia del niño.

De esta manera, el Estado nacional asume un compromiso de inversión en materia de salud integral para acompañar a toda la población y en especial a las personas que más lo necesitan, garantizando el derecho a la seguridad social, la identidad, la salud, a una vida libre de violencias y a recibir información.

Para conocer todas las acciones y políticas del Plan 1000 Días, se debe ingresar en www.argentina.gob.ar/salud/1000dias.

Al respecto, la responsable del Servicio de Neonatología del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dra. Ana Zanetti, y del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Dra. Flavia Rodaro, contaron que “el plan deriva de una ley nacional que tiene como objetivo favorecer o ayudar y proteger a las madres gestantes y a los niños en la primera infancia hasta los primeros 3 años. El objetivo es ese y también disminuir la morbimortalidad del niño, mejorar la nutrición, que las mujeres embarazadas tengan una atención adecuada y ofrecerles tanto a la mamá como al niño, los recursos del Estado para que tengan un buen embarazo, y en la primer infancia, a parte de las cuestiones de salud, lo que tiene que ver con lo social, con violencia de género, maltrato. Todo eso es lo que abarca la ley en una cuestión general. Es mucho más amplia la ley y más profunda, pero a grandes rasgos es eso”.

“Los cuidados en un embarazo no tienen que ver con la ley en sí. Lo que hay que hacer es un control adecuado, periódico. Nosotros el control adecuado lo consideramos cuando es antes de las 20 semanas. Luego, si es un embarazo de bajo riesgo, los controles se hacen una vez al mes, y cuando una mamá presente alguna patología, entonces se puede achicar ese período. Es decir, dependerá de la patología de base y el riesgo para el bebé. Pero repito, eso no tiene que ver con la ley sino con un control que nosotros manejamos en los consultorios del Hospital”, sostuvo Rodaro.

Por su parte y con el objetivo de aclarar dudas, la Dra. Zanetti indicó que “ANSES lo que propone es un subsidio que sea durante el embarazo. Las madres tienen que hacer un trámite que se efectúa a través de la página de ANSES. El subsidio es durante 9 meses y por nacimiento. La ley no establece monto, y se hace con la firma del médico que esté controlando el embarazo y después de quien hizo el parto y neonatólogo del bebé”.



EN RAFAELA

En cuanto a Rafaela y a las consultas por este tema, teniendo como referencia que la ley es muy reciente, las profesionales comentaron que “aún no se han presentado mujeres dentro de Plan 1000 Días en la ciudad ya que hace muy poquito de su implementación en el país y de su difusión. Además, no sabemos si está definitivamente en marcha en cuando a este sistema. El objetivo es fundamentalmente que la mamá trate de planear su embarazo porque los mil días incluye desde antes de la concepción, para que esa mamá que se va a embarazar esté en condiciones de nutrición o sus enfermedades de base controladas. Por lo tanto, a lo que apunta es un mejor control de embarazo para detectar enfermedades en el bebé que se puedan prevenir o tratar o derivar en su momento y fundamentalmente que esté asegurada la atención de los niños hasta los 3 años”.

Asimismo, especificaron que “no solo se hace foco en la nutrición sino también en el desarrollo neuromadurativo de esos niños y si han tenido una patología en su periodo neonatal, la asistencia ya sea estimulación, fisioterapia, leche medicamentosa. Hay por ejemplo prematuros menores de 1.500 gramos que tienen vacunas especiales, entonces abarca todo eso”.



DISMINUIR LA

MORBIMORTALIDAD

“La ley es amplia, cubre a la paciente previa al embarazo inclusive. Es un control previo y durante que el Estado ofrece y después al niño, que en el caso de que tenga alguna patología, él también tenga los controles adecuados. Ya sea desde lo psicológico, lo social, la alimentación", detallaron las médicas.

En tanto, Rodaro explicó que “es muy importante que si una mamá tiene diabetes, ya sea gestacional o antes de su gestación, tenga los elementos adecuados para el control de su enfermedad. La mamá que tiene una trombofilia, lo que se hace es que tenga un acceso más fácil a la medicación para ese tratamiento. Entonces el objetivo de esta ley, independientemente de los subsidios, es disminuir la morbimortalidad neonatal. La mortalidad neonatal es la que más se lleva en cifras con respecto a la mortalidad infantil. Tratar de evitar y prevenir los partos prematuros o detectar aquellos niños que ya nacen por ejemplo con una cardiopatía donde pueda nacer en un centro adecuado. Eso es lo que verá ANSES cómo se implementa”.

“La ley recién está en una etapa de capacitación, no se implementa aún. Todo lo que mencionamos está dentro de la ley pero no es algo que manejamos nosotros, todavía no hay una disposición oficial como para implementarla. Nosotros estamos en la etapa de capacitación y el objetivo es ese, disminuir la morbimortalidad materno-fetal, por eso mismo lo que se hace es tratar de brindarle a la paciente, desde los mecanismos del Estado, todas las posibilidades para que lleve un embarazo lo mejor posible”, concluyeron las Dras. Ana Zanetti y Flavia Rodaro.