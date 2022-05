Sesiona el Concejo con varios proyectos

El proyecto de Ordenanza establece que se podrán ejecutar por “contratación de terceros o por administración municipal” y se habilita también al DEM par “adecuar las partidas presupuestarias a fin de atender los gastos” que demanden los trabajos.

El costo para los tres canteros es de $ 13.041.000 en materiales. La mano de obra será aportada por el Municipio.

Vale recordar que los dos primeros canteros se llevaron a cabo con fondos del programa nacional Argentina Hace, pero el proyecto original sufrió cambios que fueron solventados por el Municipio, recursos sobre los que la oposición pidió información, pero aún no fue recibida.

Fue por ello que en la reunión de Comisión a la habilitación para que el Municipio ejecute los canteros 3, 4 y 5 se le dio un despacho condicionado a que previamente el Ejecutivo envíe al Cuerpo los datos reclamados. En ese marco, el edil de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti apuntó: “sería bueno que nos hagan llegar la información que pedimos sobre las modificaciones que se hicieron al proyecto original. Nos dijeron que el Municipio lo hizo con fondos propios. Se hizo el pedido formal, pero todavía no llegó”.

En función de ello, el radical advirtió: “le damos despacho y que de acá hasta el jueves nos manden la información de los dos primeros canteros. Si no la tenemos hay riesgo que vuelva a Comisión”.

De todas maneras, La Opinión accedió a la información pedida a las áreas técnicas del Municipio que fue recibida y el proyecto tendrá votación favorable.



MÁS ORDENANZAS

Otros de los proyectos que será tratado en la sesión de esta mañana, y tendrá aprobación, es el convenio entre Municipalidad de Rafaela y Dirección Provincial de Vialidad para recibir en comodato dos Motoniveladoras de parte de la Repartición, con destino a trabajos en la red vial provincial de cualquier superficie y jerarquía que se encuentre en jurisdicción municipal.

Las unidades serán de libre disponibilidad para el Municipio.

También saldrá sin objeciones la Ordenanza del Bloque Juntos y Frente de Todos para modificar parte del texto de una norma del mismo tenor vinculada a reemplazos del personal docente en los Jardines de Infantes municipales ante licencias de corta duración.

Actualmente, para esas ausencias, menores a 90 días, se permite el reemplazo a través de una locación de servicios (contrato), pero lo que propone la Ordenanza es la elaboración de un escalafón de reemplazos.

La última Ordenanza está relacionada con la eximición a los interesados en participar en la Licitación Pública para la venta de cuatro bienes inmuebles tipo dúplex propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda, de abonar el Valor de los Pliegos y del Sellado de Participación. También se los exceptúa “de constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista en el artículo 14° Inc. a) de la Ordenanza Nº 2.026.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Igualmente tendrán consenso tres Minutas de Comunicación del concejal Lisandro Mársico.

Por la primera solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que correspondan se proceda a “reponer las luces correspondientes a las columnas y las que se encuentran en el interior de las estructuras que iluminan los árboles; ubicadas en el cantero central de Av. Suipacha entre calle Vélez Sarsfield y Av. Luis Fanti. En total hay 19 columnas que no prenden, recordó el edil.

Del mismo modo el demócrata progresista solicita información al Gobierno sobre los “motivos por el cuáles la esquina de Av. Santa Fe y José Ingenieros fue intervenida en dos oportunidades con un lapso relativamente corto entre un trabajo y otro.

“Hay molestias entre los vecinos”, sostuvo.

Por la tercera Minuta, el concejal del Frente Progresista pide al Ejecutivo que "se repongan las columnas de luz faltantes, correspondientes al cantero central de la Av. Angela de la Casa y Av. Octavio Zóbboli, más específicamente ubicadas desde la Granja Peretti hasta la entrada al PAER.

Entre los asuntos internos del Cuerpo se elaboró una Minuta de Comunicación dirigida “a la secretaría de Ambiente y Movilidad y/o la que se considere pertinente” para conocer: a) cuál es el motivo por el cual no se extendió la Zona de Estacionamiento Controlado en calle Necochea entre San Lorenzo y Constitución, tal como sucede en sus paralelas Belgrano, San Martín y Sarmiento, y b) el estado de avance del proyecto de ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado que fuera anunciado informalmente.



50 AÑOS DE LA UTN

El único proyecto de Resolución de la reunión de Comisiones de ayer fue presentado por los ediles del bloque Juntos por el Cambio y contó con amplio respaldo al tratarse de un “profundo reconocimiento, orgullo y complacencia a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela por sus 50 años de vida en la comunidad educativa rafaelina”.

“Felicítese y destáquese al Sr. Decano Ing. Oscar David, a todo el cuerpo docente y personal no docente de la Facultad por la labor que vienen realizando a lo largo de estos 50 años, en pos de la formación de profesionales”.