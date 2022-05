La programación de los play offs del Preparatorio

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el calendario de los play offs del torneo Preparatorio de primera división, que determinarán los cuatro clasificados para el Súper 4 que determinará el ganador del primer título de la temporada.

Los cuatro partidos del juego 1 están previstos el viernes, con este detalle: a las 21.30 Unión de Sunchales vs. 9 de Julio (Fortaleza del Bicho, Ariel Aicardi y Guillermo Theler los árbitros); Libertad vs. Peñarol (Hogar de los Tigres, Marcos Macagno y Axel Merlo); Quilmes vs. Independiente (Elías David, Iván Andereggen y Maximiliano Merlo); y 21.45 Atlético vs. Ben Hur (Lucio Casarín, Fernando Capolungo y Matías Walter).

En cuanto a los segundos partidos, el domingo 8 a las 20.30 se enfrentarán 9 de Julio vs. Unión (en el Centenario); Peñarol vs. Libertad (en Villa Rosas) e Independiente vs. Quilmes (Carlos Colucci). Para el lunes 9 quedó el juego 2 entre Ben Hur y Atlético en el Coliseo del Sur, desde las 21.30.

En caso de ser necesarios terceros enfrentamientos se disputarán el viernes 13 en los estadios de los equipos que mañana serán locales.



FORMATIVAS

El martes se completó la Tira A cuarta fecha con dos partidos entre 9 de Julio y Peñarol. En U16 ganó Peñarol por 82 a 74 y en U21 lo hizo 9 de Julio por 73 a 49.

El programa para el fin de semana con mayoría de partidos de la Tira B es el siguiente: viernes 6: Atlético vs. Unión (U16) a las 19.30.

Sábado 7: Atlético vs. Unión, U15 10.30; U13 12.30; Ben Hur vs. Libertad a las 11 en U18 y a las 13 en U13; Peñarol vs. 9 de Julio a las 13 en U18 y a las 15 en U13; Independiente vs. Atlético Pilar, a las 12.30 en U14 y 14.30 en U16.

Femenino: el torneo de primera femenino tendrá la sexta fecha el domingo con los partidos entre Unión vs. Ben Hur e Independiente de Ataliva vs. Libertad, ambos desde las 20.