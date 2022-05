Ginés le inició una demanda a Bullrich

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, demandó a Patricia Bullrich por daños y perjuicios, en una presentación judicial que no es nueva, pero sí desconocida.

Ello en el contexto de una afirmación que hizo la hoy titular del PRO, respecto de que el otrora funcionario había pedido una coima al laboratorio Pfizer para permitir que llegaran a la Argentina vacunas de esa firma.

"La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba", dijo la exministra de Seguridad en una entrevista que le fue realizada el domingo 23 de mayo de 2021.

Patrocinado por el abogado Luis Alberto Bloise, el extitular de la cartera de Salud pidió que se condene a Bullrich a pagar $350.000 "o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en auto, con más sus intereses que deberán liquidarse desde la fecha del hecho que tiene por causa este proceso hasta la fecha del efectivo pago de la suma de dinero que establezca la sentencia de condena", según el documento judicial al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Allí, el exfuncionario habla sobre "los daños y perjuicios infringidos por afectación a mi honor y reputación que sufrí y sigo sufriendo por causa de las afirmaciones falsas, calumniosas, injuriantes, infundadas, y acusatorias vertidas y exteriorizadas con relación al suscripto por la persona demandada".

"Fue durante la emisión en el programa periodístico que se difunde bajo el título La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, por la señal del Canal La Nación+, en el horario entre las 20:30 y las 22:00 horas", indica la demanda.