También disparó Berni

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se metió en la polémica sobre la interna que se agudiza en el Frente de Todos luego de nuevos misiles que lanzó La Cámpora contra el presidente Alberto Fernández y su equipo económico y consideró que el mandatario "se está haciendo un golpe a sí mismo".

"Esta situación que estamos viviendo es ridícula y la advertí hace dos años. Este Gobierno no tiene un problema económico, sino uno político", analizó el funcionario de Axel Kicillof y opinó especialmente de la frase que lanzó su par de Desarrollo Comunitario, Andrés "Cuervo" Larroque.

"Cuando se refiere al Gobierno como nuestro, no sé a qué se refiere. La ambigüedad es la mejor manera de no decir nada", indicó.

"El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Una cosa es el Gobierno y otra es el poder, que se legitima cuando se tiene la credibilidad y el respeto. Alberto ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto", concluyó Berni.