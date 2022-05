Se inauguran dos muestras en el Viejo Mercado

El Complejo Cultural del Viejo Mercado y el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” inauguran en conjunto, dos muestras temporarias en el corredor principal y sala III del edificio ubicado en Sarmiento 544. Será este viernes a las 20:30, con entrada libre y gratuita.

La primera de ellas es una muestra instalativa de grandes dimensiones denominada “Somos hijos del azar”, del artista santafesino César Núñez, quien formó parte de la última edición de la Bienal Nacional “Premio Ciudad de Rafaela” realizada en 2021.

En esta oportunidad Núñez vuelve a exhibir su trabajo en Rafaela, con esta exposición curada por el artista visual y fotógrafo Gabriel Valansi (Buenos Aires) y con texto de Marcelo Pelissier (Buenos Aires), artista visual, escritor, curador independiente y coordinador de clínicas de arte contemporáneo.

Sobre el trabajo de César Núñez, Pelissier destaca que todo “gira en torno de la fascinación y la angustia que genera la pregunta, ya milenaria, acerca de nuestro lugar en el cosmos; si es que podemos hablar de un 'cosmos', es decir, un 'orden' y no de un 'caos'.”

La producción de Núñez a lo largo del tiempo, ha estado atravesada por lo astronómico, lo gravitacional y la observación del espacio exterior, interés que lo ha llevado a trabajar, actualmente, en proyectos de investigación y creación que articulan arte y ciencia en varios observatorios astronómicos.

“Hay un momento decisivo en la vida de un artista, y es cuando adquiere plena conciencia de sus obsesiones y su trabajo se encamina hacia la madurez; es el momento en el que se encuentra César Núñez, un momento de preguntas filosóficas -no hay artista interesante que no se las formule- y un tiempo de nutrirse de información científica, pero también del cine y de la narrativa de ciencia ficción, ladrillos sobre los que va construyendo un trabajo sólido y fascinante. -concluye Marcelo Pelissier en su texto de sala”.



El aroma del tiempo. Obras del patrimonio del MMAUP

En la sala III del CCVM, se inaugurará una muestra curada por la Licenciada en Artes Gabriela Guibert, donde se exhibirán obras del patrimonio del Museo Municipal de Artes “Dr. Urbano Poggi”, bajo el título “El aroma del tiempo”.

La exposición estará conformada por once obras realizadas en diferentes técnicas pictóricas, objetos y video.

“El punto de partida -dice Gabriela-, fue estar leyendo en ese momento en que me llega la propuesta 'El aroma del tiempo' de Byung-Chul Han y entender que ahí hay una potencia enorme a la hora de pensar esos tiempos que propone el arte, esos tiempos donde algo se suspende y donde nos están invitando a otro tipo de duración para tocar las cosas. Hay algo también sinestésico -continúa Guibert- en la necesidad de esos intervalos, en donde algo de la sensibilidad, de la hiperestesia, de la apertura de los sentidos, se hace posible por esa pausa”.

“Son todas obras que de algún modo, traen algo de olor a tiempos que no están pero que todavía 'superviven', como diría Didi-Huberman. Entonces me interesó trabajar esa suspensión de los tiempos, donde una nueva sensibilidad un nuevo modo de sentir irrumpe -concluye la curadora”.

Ambas muestras se podrán recorrer de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y los domingos de 17:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.



César Núñez

Artista, Docente y Gestor cultural. Nació en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe el 9 de marzo de 1985. Es profesor de Arte en Artes Visuales con especialidad en Dibujo y Pintura. Egresado de la escuela provincial de Artes Visuales Prof. “Juan Mantovani” (2011). Ganó becas del FNA, Cultura de Nación, del NBSF, Ministerio de Innovación y Cultura de la Prov. entre otras. Realizó clínicas y talleres a cargo de Luis Felipe Noé, Diana Aisemberg, Rafael Cippolini, Rodrigo Alonso, Gabriel Valansi, Eva Grinstein, Ana Gallardo, entre otros.

Actualmente lleva a cabo un proyecto de investigación y producción de obra relacionando Ciencia y Arte que lo llevó a trabajar en el Observatorio Astronómico Pierre Auger (Malargue, Mendoza), En el complejo astronómico “El Leoncito” (San juan), entre otros, como también en el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.



Gabriela Guibert

Nació en Santa Fe en 1964. Es Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la docencia en el nivel terciario y universitario en Rafaela, ciudad donde reside y trabaja. Coordina la Escuela de Danzas Isadora. Dirigió obras coreográficas y teatrales. Se desempeñó como asesora del equipo de curaduría del Festival de Teatro de Rafaela en sus últimas ediciones. Fue Jurado de Premiación en la 7° Bienal Nacional de Pintura 2017 organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela. Participó como Jurado de selección en la edición 2019 de AJA! (Artistas Jóvenes Activos). Formó parte del equipo de formadores de la 1° y 2°edición de PALA, Programa de Artistas, organizado por la galería Lava durante el año 2020/2021. Publicó artículos en distintos medios locales y desarrolló una labor sostenida en el campo artístico de su ciudad. Coordina seminarios y talleres en diversos espacios e instituciones vinculadas con la formación artística.