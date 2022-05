Los pibes celestes se midieron con Temperley

Por la sexta fecha del torneo de Divisiones Inferiores de AFA, en la Primera Nacional, Atlético de Rafaela se midió con Temperley, su escolta en la tabla general del grupo.

Los pibes de la "Crema" lograron cosechar tres triunfos y un empate, sufriendo dos caídas.

Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 0 vs. Temperley 2.

- Quinta División: Atlético 4 (Alejo Manna, Iván Bravo -2- y Alejo Macellari) vs. Temperley 0.

- Sexta División: Atlético 2 (Benjamín Gagliardo -2-) vs. Temperley 0.

- Séptima División: Temperley 3 vs. Atlético 1 (Facundo Weissen).

- Octava División: Temperley 0 vs. Atlético 3 (Valentino Gandín, Rodrigo Suárez y en contra).

- Novena División: Temperley 1 vs. Atlético 1 (Santiago Ercole).



El próximo sábado, el rival de Atlético de Rafaela será Nueva Chicago.