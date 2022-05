Atlético María Juana recibe a Unión

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en juego su quinto capítulo, el cual se jugará entre hoy, mañana y el domingo.

Este jueves, a las 21.30hs (reserva 20 hs), se medirán Atlético María Juana y Unión de Sunchales. El árbitro del encuentro será Franco Ceballos.

El ‘Chupa’ es uno de los líderes de la zona B junto a Sportivo Norte y Bochazo, todos con 7 puntos. Mientras que los ‘Bichos Verdes’, con 5 unidades, tendrá la posibilidad de subirse a lo más alto en caso de superar al conjunto de María Juana.



LA FECHA: Hoy: 21.30hs Atlético María Juana vs Unión de Sunchales. Viernes: 21.30hs Arg. de Vila vs Dep. Tacural, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte. Domingo: 16hs Ferrocarril del Estado vs Bochazo, Dep. Libertad vs Florida de Clucellas, Argentino Quilmes vs Talleres María Juana, 9 de Julio vs Peñarol, Ben Hur vs Dep. Ramona, Brown San Vicente vs Dep. Aldao



LAS POSICIONES

ZONA A: Ben Hur 12, puntos; 9 de Julio 9; Dep. Aldao 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Tacural 4; Dep. Ramona 4; Arg. de Vila 3; Brown 2. ZONA B: Sportivo Norte 7, puntos; Atlético (MJ) 7; Bochazo 7; Arg. Quilmes 6; Florida de Clucellas 6; Unión 5; Libertad 4; Talleres (MJ) 2; Ferrocarril del Estado 2.