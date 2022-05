Fuerte caída del valor internacional de la LEP

El Precio Índice del Global Dairy Trade se contrajo 8,5% esta semana en lo que fue la primera subasta de mayo. En este escenario bajista que ya acumula cuatro caídas consecutivas, la leche en polvo entera ha perforado el piso de los 4.000 US$/ton; lo cual no sucedía desde principio de año.Su precio promedio se ubicó en US$ 3.916/ton, un -6,5% respecto a la subasta anterior del mes de abril.Según analizó el OCLA, “El valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los US$ 4.013/ton lo cual sigue siendo atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.245/ton. en la serie de 14 años”.