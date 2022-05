Hoy, charla sobre calidad de leche y tuberculosis bovina

El Gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Producción Lechera y Apícola del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, invita a participar de una jornada sobre la situación actual en la calidad de la leche y la tuberculosis bovina en rodeos lecheros santafesinos.

La actividad, que se llevará adelante hoy jueves desde las 19 horas en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela, es organizada en forma conjunta con dicha entidad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE). No tiene costo y está pensada para informar a productores y técnicos del sector lechero de la región.

Al respecto, el director de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen, manifestó: “A través de este tipo de encuentros, el gobierno de Santa Fe busca poner en valor la calidad de la leche ya que es una provincia que cuenta con más de 3.000 tambos. La actividad tiene como meta obtener mayor competitividad dentro de los parámetros que exige la industria”.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en que “la metodología para mejorar esa calidad se basa no solamente en la cuestión higiénica, que tiene que ver con la contaminación; sino también en la sanitaria, que se refiere al recuento de células somáticas”.

“Además, se hablará de la situación actual de la tuberculosis para conocer qué cantidad de tambos en el territorio provincial con reaccionantes, cuáles son positivos, cuáles son libres, si la enfermedad aumentó su incidencia y cuáles son los métodos de control y erradicación con los que cuenta la provincia en este momento”, concluyó Zenklusen.



PREOCUPACIÓN DE LOS PRODUCTORES

Son muchas las enfermedades e infecciones a las que están expuestas las vacas lecheras de la provincia, pero la Tuberculosis bovina en particular está despertando la preocupación de aquellos productores que intentan hacer las cosas bien y observan que existe una relajación generalizada en torno a su control o erradicación. “Estamos viendo entre colegas que se ha agravado la incidencia de tuberculosis en los rodeos comerciales de nuestra cuenca; tenemos que tomar conciencia no sólo los productores sino los veterinarios que realizan los muestreos, porque se sabe que ante la existencia de casos positivos en el rodeo, el productor se compromete ante el veterinario a mandar al frigorífico los animales infectados y el profesional firma el acta de libre de enfermedad, cuando en realidad el tambo no lo está. Puede sonar duro esto que decimos pero es una realidad. Hay una especie de complicidad entre técnicos y productores que reviste gravedad al asunto”, denunció Fernando Córdoba, directivo de la entidad que representa a los tamberos de Santa Fe.

“Hay que ser serios y trabajar con gran responsabilidad; ni hablar de aquellas ferias que comercializan esa hacienda con falsos negativos, cuando en realidad deberían tener destino directo de faena”, agregó el productor clucellense con asiento en Rafaela. “Y esto se conecta con otro problema, que es que si se debieran mandar a frigorífico todas las vacas infectadas, se produciría una desinversión masiva que mermaría considerablemente la producción diaria, afectando a todo el sistema”, alerta quien hoy es secretario de la entidad de tamberos.



PREOCUPADOS Y OCUPADOS

Cabe mencionar que el Director provincial de Lechería, es experto en la materia porque en su función privada como médico veterinario sanitarista y asesor del INTA, trabajó en estos temas, además de ser productor tambero de toda la vida en su distrito de Villa San José, por lo que conoce sobradamente del impacto de esta enfermedad. “Es muy compleja, porque en los últimos tiempos se ha intensificado el hacinamiento de vacas en los tambos, y al ser esta una enfermedad de amplia difusión aerógena y que también se transmite por leche, para un tambo se torna muy complejo controlarla cuando siquiera haya una vaca dentro del rodeo”, explicó Zenklusen.

“Por eso hemos tomado la decisión de aumentar las auditorías e intensificar los controles en más tambos, y a los que se les caiga temporalmente la certificación, porque deberán pasar a saneamiento, podrán después volver en menos de un año a obtener el estatus, siempre y cuando se alcancen las tres reacciones negativas de tuberculina (que se pueden realizar cada 60 días)”, indicó Zenklusen, quien afirmó: “queremos poner blanco sobre negro”.

En la charla de hoy, expondrán además del funcionario, los técnicos expertos en el tema, Ana Canal y Alejandro Abdala, del INTA Rafaela.