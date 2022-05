La Lehmann celebró su 71° aniversario con un gran remate

La Cooperativa Guillermo Lehmann llevó a cabo este lunes 2 de mayo en instalaciones del Club Atlético Pilar, un remate con 8.000 cabezas, celebrando su aniversario 71 de su fundación, en una subasta ágil y muy provechosa desde los precios, junto al mercado ganadero televisado ROSGAN.

En la oportunidad, se ofrecieron animales de cinco provincias, con un despliegue enorme de todo el equipo de Hacienda de la Cooperativa, que ultimó todos los detalles para que este evento se pudiera realizar de manera presencial simultáneamente a la transmisión on line y televisiva, con la plataforma de Canal Rural.

"Fue un evento más que importante en la vida de la ganadería de la Cooperativa Guillermo Lehmann - explicó el Gerente Comercial de Hacienda, Mauricio Tschieder-. Y qué mejor que festejar el nuevo aniversario con un remate, la primera de las actividades que a lo largo de la historia ofreció la cooperativa; un camino que hoy seguimos transitando con todos, los productores socios, los compradores y los remitentes que nos acompañan".

El funcionario de la Lehmann agradeció “a todos los asociados que confían en la cooperativa, no sólo en este evento y en ganadería, sino en cada una de las actividades que hacemos y a lo largo de todo el año. Por eso queremos destacar esa 'pata fundamental' que son los asociados, los que confían sus granos, sus cabezas, aquellos que compran combustible, alimentos balanceados y que utilizan comercialmente todos nuestros servicios". Además, “un especial agradecimiento al público comprador, a los frigoríficos, feedloteros e invernadores no sólo de esta zona, sino del país, ya que durante el encuentro se ha vendido a Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba. "Esto habla de una apertura en el mercado de consignación de la Guillermo Lehmann a lo largo de todo el país", mencionó Tschieder.



UN TRABAJO EN EQUIPO

La transmisión comenzó a las 13.30 horas, con palabras del director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano y la presencia del Vicepresidente de la Lehmann, Oscar Picco. Rápidamente, se puso en marcha la gran subasta, con una interesante dinámica que abarcó un poco más de 4 horas: "pudimos vender con una dinámica más que interesante, a un ritmo muy ágil y con valores que han superado en todas las categorías las expectativas con las que llegábamos hoy", sostuvo Tschieder y añadió que "estamos con un mercado firme, en lo que respecta a precios, hemos estado por encima de esas expectativas en la mayoría de los casos. Hablar del precio de un ternero en $380 y $400, es muy bueno, como así también la hembrita liviana en $350 - $360, por lo que es muy satisfactorio", destacó.

Recordemos que, en otras categorías, como la Hacienda Holando, los precios fueron muy firmes también, sobre todo en pesado, superando ampliamente las expectativas.

A modo de cierre, el Gerente Comercial de Hacienda apuntó hacia el equipo de trabajo: "el equipo de Consignación de Hacienda viene en toda esta zafra 2022 con eventos más que importantes, no solamente en raza carnes, sino también en lo que respecta a Holando Argentino, donde hace un par de días tuvimos la Vidriera Genética o bien el evento en la Rural de Santa Fe, teniendo una dinámica de muchísima hacienda, donde tenemos que darle mucho soporte logístico, soporte comercial y operativo, dando mucha batalla".



LA PALABRA DEL MARTILLERO

A su turno, el Martillero Público de la Lehmann, Martín Malatini, expresó que "no podíamos dejar de celebrar este aniversario con un remate de estas características. Fue un trabajo de equipo excepcional, siempre acompañado por el productor, ya que, sin esto, no sería posible", destacó Malatini, que remató junto al M. P. Alberto Bircher y el mismo Tschieder.

Además, agregó que "hace muchos años que trabajo en la Cooperativa y todos los años damos pasos adelante. Todos los años vamos aumentando las unidades de negocio el productor puede nutrirse en la Lehmann, sin ningún problema", dijo.

Sobre el final, se expresó en relación al hecho de volver a mantener el vínculo con el productor, de manera presencial, sin dejar de lado la importancia que hoy tiene la tecnología: "el contacto con el productor, mano a mano, no tiene palabras. Sin embargo, la tecnología vino para quedarse, son herramientas nuevas y debemos aprovecharlas. La virtualidad nos ha salvado de momentos muy difíciles y hay que pensar que la Cooperativa en ningún momento dejó de hacer remates, por lo que se pueden acoplar tranquilamente", finalizó Malatini.



LOS PRECIOS

Vacas de invernada: $208.37; Terneros y terneras: $371,94; Novillos Holando: $234,59; Terneras: $347,52; Terneros Holando; $264,95; Vacas con garantía de preñez: $114.836,45; Terneros: $389,98; Vaquillonas con garantía de preñez: $145.409,09; Novillos de 2 a 3 años: $263,60; Vacas con cría al pie: $80.365,08