Alquileres rurales, otro dolor de cabeza que puede impactar en el negocio agrícola

En medio de un contexto tan volátil e incierto, los productores ya se preparan para la campaña fina que tendrá al trigo como protagonista. Son varias las preocupaciones que afronta el sector primario, contemplando cuestiones climáticas, económicas y financieras. A la lista de factores que complican los márgenes, ahora debe agregarse los alquileres rurales.

Todo comenzó con un informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) que aseguró que los incrementos interanuales en la Zona Núcleo rondan los 2 qq/ha. De esta manera, el costo de alquiler en promedio está en los 18 qq/ha. Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) confirmaron que los alquileres “están mejorado sensiblemente” y no sólo en el sur santafesino, sino en otras regiones productivas e incluso en zonas marginales, entre 1,5 y 2% con relación al ciclo pasado”.

En ese sentido, el presidente de la entidad José María Bauza, analizó: “hay una mejora porque mejoraron los valores de los commodities, pero también hay una realidad y es que la cosecha se cobra en pesos y no se puede tener la maquinaria ociosa (porque se deteriora si no se usa) y/o pagar los sueldos, entonces deben salir a buscar campos. Hay más demanda que oferta porque para esta época normalmente empezaban las consultas y ahora se están cerrando negocios”.

De todas maneras, más allá del aumento de los alquileres rurales, el empresario también admitió que a partir de las subas de los insumos para el sector, los costos se han encarecido y lógicamente impactan en la rentabilidad de la empresa.



NÚMEROS EN EL CENTRO SUR SANTAFESINO

Más del 70% de la superficie de la región, se trabaja bajo la modalidad de arrendamiento. Mientras que en el 92 % de los casos la modalidad de contrato que predomina es “quintales fijos a precio soja lleno”, en el resto aparece la figura de aparcería: los porcentajes a cobrar oscilan entre el 40 al 45 %.

“A pesar de los malos resultados de las últimas cosechas, como la oferta de tierra es limitada, los alquileres suben o a lo sumo se mantienen”, manifestaron productores y profesionales desde Cañada de Gómez, a partir del relevamiento realizado por técnico de la GEA.

“Para que el contratista lleve adelante una rotación estable y sustentable, (trigo/soja, maíz, soja de primera) los propietarios suelen colaborar con el inquilino asumiendo entre el 45 a 50% de los costos de fertilización”, explicaron los técnicos.

En algunas localidades como en Cañada Rosquín hay bajas del 10 al 30% en casos puntuales: campos de índice productivo bajo. En Bigand, dónde el golpe de la seca dejó un escenario de desastre productivo, los valores bajaron entre 1 a 2 qq/ha y están entre los 16 a 18qq/ha. Desde la GEA remarcaron que en ese distrito, el 80 % de propietarios de superficies chicas (de 10 a 50 ha) alquilan sus campos.

En San Jorge y La Petacas los arrendamientos de buenos campos se pagan en alrededor de los 17 qq/ha; en suelos de baja calidad, 6 a 10 qq/ha.

En el distrito cordobés de Marcos Juárez se llega a pagar hasta 22 qq/ha por campos de buena aptitud agrícola. En tanto, en Sancti Spiritu van de 17 a 20 y en Rojas rondan los 18 qq/ha. “Los productores más pequeños suelen dar en arrendamiento sus tierras; es imposible tener equipos para trabajar pequeñas extensiones”, señalaron desde esa zona.



IMPACTO EN EL TRIGO

Por esta suba, la incidencia del alquiler sobre el ingreso bruto del productor pasa del 25% al 30%, mientras que el margen de trigo ha presentado una mejoría en los últimos días del mes de abril por al aumento en el precio futuro del cultivo y a una leve caída del precio de la urea.

“El rendimiento de indiferencia en campo alquilado de 41 qq/ha a principios de mes pasa a 35 qq/ha al día de hoy”, indicaron los expertos.