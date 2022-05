Boca y una parada clave en Bolivia

BUENOS AIRES, 4 (NA) -- Boca se enfrentará hoy con Always Ready en Bolivia en una parada clave del Grupo E de la Copa Libertadores, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen continental.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21 en los 3.600 metros de altura de la ciudad de La Paz, en el estadio Hernando Siles, con el peruano Kevin Ortega como árbitro y transmisión de Fox Sports.

El equipo de La Ribera viene de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional al vencer 2 a 0 a Barracas Central con un doblete de Darío Benedetto y en la última jornada de la Copa Libertadores cayó por 2 a 0 frente a Corinthians en Brasil.

En la tabla, el elenco brasileño se ubica primero con seis puntos, seguido por Deportivo Cali de Colombia y Always Ready con cuatro, mientras que Boca cierra con tres unidades, por lo que sumar de a tres sería vital para los dirigidos por Sebastián Battaglia para encaminar el pasaje a la siguiente instancia, dado que después le quedarían dos partidos como local para cerrar la fase de grupos.



Las probables formaciones:



Estadio: Hernando Siles.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Hora de inicio: 21 - TV: Fox Sports



Always Ready: Arnaldo Giménez, Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Enrique Flores, Elkin Blanco, Cristian Árabe, Gustavo Cristaldo, Juan Adrián, Rodrigo Ramallo y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.



Boca: Agustín Rossi o Javier García; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Cristian Medina o Exequiel Zeballos u Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.



VICTORIA DEL PINCHA



Estudiantes de La Plata dejó encaminada su clasificación, al vencer anoche como local por 1 a 0 a Nacional de Uruguay, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona C de la Copa Libertadores de América.

El mediocampista Manuel Castro, a los 40 minutos de la parte inicial, anotó el único gol.

Gracias a esta victoria el equipo platense se afianzó como líder de su grupo, cuando restan dos fechas para finalizar la fase inicial del torneo subcontinental.