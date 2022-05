Así será la definición de los dos cupos para ir a la Copa Santa Fe

Los delegados de los clubes decidieron realizar un sorteo y el próximo jueves 19 de mayo jugarán: Brown vs Sportivo y Ferro vs Quilmes. Los ganadores irán al certamen provincial.

Anoche tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol y si bien el foco estuvo centrado en la programación de los diferentes torneos liguistas, no pasó por alto lo ocurrido tras el juego del lunes por la noche en Villa Rosas, con hinchas de Peñarol y Ben Hur peleando en pleno campo de juego una vez finalizado el encuentro (que ganó la BH por penales) de Copa Centenario.

Se tomará cartas en el asunto y seguramente recaerán sanciones. Incluso ayer se dio lectura a un acta de notificación de la seguridad de la provincia en la que se informó la aplicación del derecho de admisión por seis meses a simpatizantes que habían sido detenidos en la pasada final de Sportivo Norte vs Argentino Quilmes.



COPA SANTA FE

En relación a las plazas para jugar la Copa Santa Fe 2022, tras un largo debate, se decidió realizar un sorteo de clasificaciones 2019 vs 2022 para definir los dos cupos que restan. Se jugará a partido único y en cancha neutral. Si al terminar el encuentro siguen igualados habrá penales. Los partidos se disputarán el próximo jueves 19 de mayo y se cruzarán: Brown de San Vicente vs Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes.

Vale recordar que Atlético de Rafaela, 9 de Julio, Ben Hur, Unión y Libertad de Sunchales, más Atlético María Juana ya tienen sus lugares asegurados en la Copa Santa Fe.