Larroque arremetió contra Fernández

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, continuó ayer con su andanada de cuestionamientos hacia el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de "hacer operaciones" contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y de "forzar la ruptura del Frente de Todos".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense negó que exista el "albertismo" y consideró que los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, están "construyendo" una eventual derrota del Frente de Todos en las elecciones de 2023.

"Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones, tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro", sentenció el referente kirchnerista.

El ex diputado nacional planteó: "Somos parte del frente que generó esta posibilidad de gobernar, no nos convocaron después del 27 de octubre de 2019 como a Guzmán, que no sé dónde estaba antes".

En otro fuerte descargo, Larroque arremetió contra el jefe de Estado: "Si te cortás solo, y eso lo condena moralmente, por lo menos traé resultados, ya que venimos de perder las elecciones" de 2021.